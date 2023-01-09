【2023展望】金管局余偉文怎看今年最大金融風險？樓市減辣空間？聯匯需否連人民幣？

金管局總裁余偉文正在瑞士參與央行會議，今日以視像出席瑞銀大中華研討會，余偉文坦言，過去一年香港開放進程較其他經濟體慢，而最新內地疫情處高峰，都令外界對中國經濟和香港金融中心起疑，但他相信任何經濟體從疫情復常過程，都會受短期衝擊，相信只要中國和香港持續開放，經濟和信心都隨之恢復，而香港作為連接中國和國際的門戶，會繼續受惠於中國開放。

他續指，滬深港通、債券通資金流在疫情期間都保持增長，但目前外資仍僅佔境內股票和債券比例4%和3%，與中國在環球經濟份額不符。他坦言，內房債務問題影響投資氣氛，但北向資金流將隨內地經濟復甦、國際指數納入中國資產而持續吸引外資。

余偉文更指，「相比北向，我認為南向資金流潛力更大」，指出內地儲蓄率達35%，但6成都投放在地產市場，只有25%投在金融產品，極需要多元化，除了股票互聯互通，債券通、理財通依然處於早期發展階段。

除了評論對中國經濟和互聯互通的看法，余偉文在研討會上也回應多項外界關注議題：

問：香港樓價去年回落約15%，樓市有沒有「減辣」空間？

余偉文稱，金管局推出的宏觀調控措施，目標是確保銀行體系穩定，而不是控制樓價水平，未來調整與否，將一併考慮樓價、交投量、香港經濟和失業率等因素。他指出，香港樓價去年回落15%，交投量大跌4成，但同時要顧及近10年樓市走勢，以及與內地通關後市場變化。

問：今年金融系統最大風險在哪裡？今年投資風格如何？

余偉文指，外圍通脹和利率走幅仍存不確定因素，即使美國整體通脹率從最高位回落，但他會更留意當地服務業通脹和工資變化，目前仍難以估計美國終端利率水平。即使利息見頂，他相信利率會在高位橫行一段時間，而不會即時回落，從而令外圍經濟增長走勢存更大變數。

余偉文相信，最可能危及環球金融系統穩定的源頭將來自「非銀行金融（non-bank finance）」，指出在2022年資本市場調整之中，銀行體系依然穩健，未爆發金融危機，但過程中見到不少非銀行金融領域出現困難，如貨幣市場基金、Archegos爆煲和英國退休基金高槓桿，都顯示在監管較少的金融領域危機更大，擔憂目前有未被留意到的風險。

余偉文認為，今年投資仍須注重防守性以及多元化投資，尋找與其他資產相關度較低的資產類別，如內地資產、私募投資，令整個投資組合可在周期變化中更穩定。

問：聯匯有沒有改良空間？香港和內地經濟相關度更高，是否要考慮與人民幣掛鈎？

余偉文表示，聯匯運作近40年，經歷不同經濟周期，是香港經濟穩定的支柱，亦在市場建立很強的信心。在過去兩、三年香港最困難時期，在美國加息前，港元大多數時間處於較強水平，顯示即使有個別對沖基金經理唱淡港元，市場對聯匯信心依然很強。在近一年美元走高過程中，資金流出港元體系亦是機制一部分，最新已穩定下來。

他強調，香港從40年聯匯制度累積經驗，現有4200億美元外匯儲備充足緩衝，監察系統已遍及匯率、掉期、股票、衍生工具等市場，並且時常設有應急方案。

對於近年不時有提及港元是否需與人民幣掛鈎，余偉文直言：

聯繫匯率成功協助香港渡過不同風浪，運作良好，為何需要改變？任何貨幣政策大變，市場都需要長時間建立信心。香港是細小而開放的經濟體，金融服務業規模大，而主流金融產品都是以美元計價。聯匯可令金融交易更穩定，降低投資者外匯風險。

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記者：麥德銘