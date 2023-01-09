【解構│科網股】高盛將阿里巴巴加入「確信買入」名單、4原因支撐股價續升　看好科網股升勢持續薦7主題（附目標價表）

▲ 【解構│科網股】高盛將阿里巴巴加入「確信買入」名單、4原因支撐股價續升 看好科網股升勢持續薦7主題

內地復常開關步伐較市場預期為快，預期宏觀經濟將於次季出現復甦，加上互聯網行業監管回復正常化，高盛認為，中資科網股仍有力繼續上揚，將阿里巴巴 （09988） 加入「確信買入」名單，並調升微博 （09898） 至「買入」，百度 （09888） 、騰訊 （00700） 、BOSS直聘 （02076） 及滿幫（美：YMM）均為「買入」評級。

高盛指，近日中資科網股上升主要由估值擴張所帶動，目前平均經調整市盈率約18倍，仍較2019年以來的中型周期低1.5個標準差，但該行預期市場將會調升其估值，特別是線上廣告領域，看好廣告是復常及經濟復甦期間的最受惠領域。

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該行調升第二季廣告收入預測17%，全年廣告收入預測調高至15%，並預期第二至第四季在估值倍數及盈利增長復甦帶動下，中資科網股12個月潛在上升的中位數空間約21%。

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高盛指中資科網股有7大投資主題：（1）隨內地復常，使用手機時間將會減少，故串流平台的GMV增長或會放緩，但音樂受到的影響較遊戲及長視頻相對較少，故調高騰訊音樂（美：TME）評級至「中性」；（2）宏觀經濟及消費復甦會帶動廣告收入反彈，而騰訊視頻在品牌及電子商貿廣告領域市佔率或上升。

（3）互聯網平台政策及監管趨正常化；（4）內地消費模式短期或出現變化，偏好服務及體驗多於產品；（5）電子商貿及本地服務利潤率因再投資而增長，而騎手成本上升、短視頻及騰訊視頻競爭加劇將趨於平穩。

（6）企業增長重新加速，特別是雲服務；（7）國際擴張帶來龐大機遇，但要小心地緣政治挑戰。

阿里巴巴2022至2025年盈利可恢復約15%增長

高盛表示，阿里巴巴今年經調整預測市盈率約11倍，該行是廣告復甦、金融科技及雲服務結構增長的最佳代替品（proxy），相信阿里巴巴經過兩年盈利預測向下修訂後，最差情況已過，收入可回復增長，同時2022至2025年盈利可恢復約15%增長，股值亦有向上重估的空間，故將其加到「確信買入」名單。

高盛認為，今年有4大原因支持阿里巴巴股價上揚：（1）自6月起，廣告及佣金收入將出現雙位數增長，主要由衣履及化妝品復甦帶動，同時餓了麼及高德地圖等本土服務亦見改善；（2）直播購物模式將趨於平穩，過去兩年淘寶/天貓面對的競爭壓力得以紓緩，而交易平台一直是投資回報及利潤率最高的商家；（3）阿里雲及國際業務Lazada將成下一個增長動力；（4）阿里巴巴撇除現金估值僅9倍，低於行業中位數16倍，反映估值吸引，同時公司已瞄準於港美雙重上市的計劃。

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編輯：陳韻妍