【美團3690】美團發放5億春節補貼予騎手 大摩：目標價上調至230元

春節臨近，為響應各地復甦號召，美團（03690）將在全國投入逾5億元人民幣，作為騎手春節穩崗補貼，同時更會向騎手發放新春禮包、春節餐飲折扣套餐等。

美團股價今日（9日）收報179.4元，逆市下跌1.8%，成交額78.6億元。

大行業美團評級及目標價：

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此外，摩根士丹利發表報告，把阿里巴巴（09988）取代美團成為該行的首選股份，不過，仍然維持美團的「增持」評級，目標價由180元上調至230元。

報告指，美團的到店業務要面對抖音的挑戰，而騰訊（00700）分派美團股份作股息亦對股價帶來潛在沽壓。另一方面，美團在本地業務上的領導地位穩健，行業入行門檻較高，及強勁的管理執行能力，看好核心收入於2022至2025年複合年增長率達28%。

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記者：李兆明