  • 21°C
香港時間 : 2023109日 (週一) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美團3690】美團發放5億春節補貼予騎手 大摩：目標價上調至230元

股樓投資 16:45 2023/01/09

分享：

分享：

春節臨近，為響應各地復甦號召，美團（03690）將在全國投入逾5億元人民幣，作為騎手春節穩崗補貼，同時更會向騎手發放新春禮包、春節餐飲折扣套餐等。

美團股價今日（9日）收報179.4元，逆市下跌1.8%，成交額78.6億元。

大行業美團評級及目標價：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

此外，摩根士丹利發表報告，把阿里巴巴（09988）取代美團成為該行的首選股份，不過，仍然維持美團的「增持」評級，目標價由180元上調至230元。

報告指，美團的到店業務要面對抖音的挑戰，而騰訊（00700）分派美團股份作股息亦對股價帶來潛在沽壓。另一方面，美團在本地業務上的領導地位穩健，行業入行門檻較高，及強勁的管理執行能力，看好核心收入於2022至2025年複合年增長率達28%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

 

開啟hket App，閱讀全文
美團－W（03690） 個股分析 港股 大行報告 阿里巴巴－SW（09988） 目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【通關在即】K11 MUSEA 9/1 起推全城消費獎賞 顧客出示海外護照或旅遊證件 毋須消費即享逾2200元電子消費券
【通關在即】K11 MUSEA 9/1 起推全城消費獎賞 顧客出示海外護照或旅遊證件 毋須消費即享逾2200元電子消費券
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【裝修設計】一家三口大屋搬細屋　豪花80萬元裝修561呎樓　大改單位間隔擁巨量儲物位
【裝修設計】一家三口大屋搬細屋　豪花80萬元裝修561呎樓　大改單位間隔擁巨量儲物位
【特斯拉TSLA】TESLA短期內再度降價 國內車主維權要求退款
【特斯拉TSLA】TESLA短期內再度降價 國內車主維權要求退款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款