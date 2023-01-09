【阿里巴巴9988】阿里擬斥10億美元 投資土耳其物流及數據中心

內地科網巨頭阿里巴巴(09988) 擬重啟海外投資布局。據土耳其媒體《Sabah》報道，阿里總裁Michael Evans透露，集團擬於土耳其投資超過10億美元，即約78億元，計劃在伊斯坦布爾機場建立物流樞紐，並規劃在土耳其首都安卡拉附近建設數據中心。阿里全日收報110.4元，大升8%。

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Evans解釋，阿里投資控股的土耳其電商平台Trendyol的原因是其技術已開發出來，且潛力很大，而在Trendyol的30萬個賣家中，97％是中小企。阿里於2018年收購Trendyol。

Evans稱，阿里正尋求在歐洲和中東地區投資。他認為土耳其是一個非常強大的生產基地。該公司在伊斯坦布爾機場有一個嚴肅的投資計劃，並可以評估從這裏到歐洲、中東和遠東的電子出口計劃。

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