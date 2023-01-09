【港元定存】渣打搶吸短錢 勁加港元短存息至8厘

▲ 滙豐今天減港元短存息，渣打加息。

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通關後首個交易日，今天（1月9日）兩大發鈔行撤高息，全日暫有5間銀行調整港元定期存款息，當中3減兩加，包括滙豐（HSBC）狠削3個月年息0.3厘，新息率為4.3厘，罕有跟半年及1年看齊。中銀香港 （02388） 則撒1個月年息3.6厘，信銀國際全面減3個月或以上年息，半年期年息調低0.3厘至4.2厘。反觀，渣打香港 （02888） 卻全面加短中長息，加幅最多是短存，大幅上調7天年息3厘至8厘，且新推兩周年息享5.5厘，在農曆年前搶短錢；集友則新推188天享5厘年息，須100萬元全新資金；大眾銀行則加3個月年息0.2厘至3.7厘。

專家認為，中港通關，跨境貸款漸增，疊加距離農曆新年不足兩周，料短錢需求較大，遂料個別業界為中港經濟疫後復常而提早備戰。

反映銀行資金成本的3個月拆息今天報4.39厘，港滙逼近7.8水平。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，預測首季3個月拆息為5.2厘、次季及第3季齊為5.4厘、末季是5.5厘。港滙於3個月內預測為7.82，未來6至12個月料為7.8。他同時預期今年最優惠利率（P）或再上升0.75至1厘，令P息加至6.4厘至6.6厘。

廖嘉豪補充，聯儲局公布上月的議息紀錄顯示，聯儲局官員顯然愈來愈對市場低估他們的政策路徑感到不安，並可能使用更鷹派的言論，尤須注意主席鮑威爾明天（10日）將發表講話，或推高短期利率和收緊金融環境。

此外，比拼4大行的港元定存短中長息，先看7天期，恒生 （00011） 於上周二（1月3日）勁加4.9厘後，以10.9厘稱霸，險勝滙豐的10厘；渣打今天也大升年息3厘至8厘；中銀香港則於上周二驟加年息3厘至7厘；全須先把指定外幣作兌換才享最高特惠息。

至於1個月年息，滙豐於去年12月5日重手加兩厘至4厘，稱冠4大行；恒生於1月3日新推此存期3.19厘，中銀報兩厘；渣打僅0.25厘，且只供中小企客戶。那邊廂，1個月滙豐另有10厘選擇，屬股票獎勵計劃的定存優惠。

論及1年期息率，渣打今天加0.2厘至4.3厘，而恒生早於去年12月初提高1年期0.2厘至4.3厘，追貼滙豐，3行皆報4.3厘，至於中銀息率則僅4.1厘。

半年期年息方面，恒生於1月3日把特選客戶的年息狠削0.32厘至4.68厘，另加指定理財戶0.1厘至4.49厘，以上兩存息皆跑贏3間發鈔行。而渣打今天大幅上調0.5厘至4.3厘，跟滙豐看齊，中銀是3.9厘。

至於3個月期，恒生於1月3日減特選客戶年息0.12厘至4.68厘，另加指定理財戶0.1厘至4.39厘；滙豐今天減年息0.3厘至4.3厘；中銀年息是3.7厘；渣打年息僅2.5厘，且只供中小企客戶。

計及中小行做高息榜，冠絕全城是恒生的7天年息享10.9厘；1個月年息是滙豐旗下「交易薈」以10厘稱冠；3個月年息是花旗的4.88厘摘冠；半年期年息呈雙冠王，大眾財務及富邦齊為4.9厘；1年期息率以富邦的5.1厘奪冠。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪