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【濠賭股】 澳門將新冠列為風土病 輕症者可上班 濠賭股急升

股樓投資 15:32 2023/01/09

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中港澳重新通關，其中澳門旅客大增，最新又將新冠感染定為風土病，症狀不重可上班，刺激濠賭股炒上。新濠國際（00200）表現最好，高開1.3%後愈升愈有，暫高見9.83元，最多升7.9%，最新報9.78元，仍大升7.4%，成交額1.1億元。

【阿里巴巴 9988】 浙江書記視察阿里巴巴 指阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？【見下頁

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永利澳門（01128）曾創52周高，高見9.97元，最多升8.6%，最新報9.58元，仍升4.4%。兩大藍籌股銀河娛樂（00027）及金沙中國（01928）最新分別升3.7%及3.3%；澳博控股（00880）暫升3%；美高梅中國（02282）暫升2.4%。

截至周日（8日）晚上9時，澳門各口岸出入境人數約35.2萬人次，其中入境旅客約3.8萬人次。與此同時，澳門昨日起將新冠感染定為風土病，市民毋須再就感染作健康申報，且症狀不重可上班，並調整入境的防疫措施，由內地、香港及台灣入境旅客，毋須再出示任何新冠病毒檢測證明。

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記者：郭秀慧

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港股 防疫措施 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200） 澳博控股（00880） 銀河娛樂（00027）

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