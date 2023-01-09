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【阿里巴巴9988】阿里雲將在新加坡設立國際能力中心　加大海外投入

股市 15:30 2023/01/09

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阿里雲將在新加坡設立國際能力中心　加大海外投入

阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲宣布進一步加大海外投入，在新加坡設立國際能力中心，全面升級海外服務體系，以增強對海外市場及客戶的技術支持和服務能力。

據在阿里雲新加坡峰會上提到，國際能力中心包括產品、生態、運營、品牌四個領域。過去，阿里雲主要為國際市場提供通用型產品；在國際技術中心和運營中心落成後，將設立本地產品創新團隊，針對國際市場的需求，設計更符合當地特性的產品服務和解決方案。

擬三年投入70億建本土化生態體系

在海外市場，阿里雲計劃三年再投入70億元，用以建設各地的本土化生態體系。成立生態中心和品牌中心後，阿里雲將深入與全球夥伴的合作，打造更多聯合解決方案。

阿里雲創始人王堅表示，互聯網、數據和計算是數字化的重要基石，雲計算之於數字化，形容像「電力之於電氣化一樣」。今天還處於數字化的早期，在未來的5年、8年或10年，計算量將被視為重要的經濟指標。

同時，阿里雲宣布升級海外服務體系。截至去年，阿里雲在海外設立六個服務中心，分別位於葡萄牙、墨西哥、馬來西亞等地，均已完成建設並投入使用。

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編輯：袁諾曦

新加坡 阿里巴巴 港股 阿里巴巴－SW（09988） 經濟
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