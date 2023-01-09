「好氣 Fun」fun 兔迎春 精選賀年食品及新春產品低至 41 折 

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米芝蓮星級手工製作糕點



特別推介的必食糕點有由包括簡捷明師傅在內的頂級米芝蓮星級大廚團隊主理的巧饌 - 福星「糕」照賀年手工製作糕點套裝！只需 100 分+$260 即可享受一套三款意頭十足的手工糕點：富貴糕 (瑤柱蘿蔔糕)、銀沙糕 (銀魚沙葛糕)，以及 爵士糕 (伯爵茶年糕)。

除了特色新春糕點 ，還有其他新春盆菜、禮盒限時熱賣中！此外「好氣 fun 」深知大掃除是新年前最重要的環節之一，所以更搜羅了多款家居清掃不可或缺的家品家電，助你輕鬆整理家居，優惠低至 4 折 ！ 精選推介如下：

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好氣 Fun會員迎新獎賞 – 500 分及$60 購物優惠

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關於「好氣 Fun」

「好氣 Fun」是煤氣公司於 2020 年中旬推出的會員計劃及網上換購平台，務求全方位照 顧會員的衣、食、住、行所需。會員可透過繳付煤氣費用及於煤氣公司各零售點的消費賺 取積分，以換購超值商品和優惠。現已有多個知名商戶加盟，數千件正品行貨商品及優惠 不時更新，可預期未來商品會更多元化，滿足會員所需。

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(特約)