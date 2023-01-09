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【CES 2023】美國消費電子展　俄羅斯廠商被拒進場

科技 15:26 2023/01/09

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受俄烏戰爭相關的政治局勢影響，來自俄羅斯的相關企業，就被排除於CES 2023展場外。

全球最大型科技展覽美國消費電子展（CES 2023）上周於美國拉斯維加斯揭幕。今屆CES一如以往，囊括來自世界各地的IT巨頭、初創企業及各大小科企。惟受俄烏戰爭相關的政治局勢影響，來自俄羅斯的相關企業，就被排除於CES 2023展場外。

【CES 2023】Ring推出雙向車Cam　車輛停放仍可持續紀錄

【CES 2023】L'Oréal推眉毛打印機　幾秒即可完成畫眉

據《BBC》報道，CES主辦方美國消費技術協會（CTA）總裁Gary Shapiro就曾表示，鑑於俄羅斯對烏克蘭進行非法的攻擊，今年並不歡迎俄羅斯廠商參展。而此舉也僅影響了一間潛在的參展商。
   
儘管來自俄羅斯的企業未能參展，但場內仍展出多項各國的創新技術及高科技產品；多間機構展示出CES一向強調的可持續發展及智能家居概念，例如來自烏克蘭的Releaf展出如何將枯葉的技術、韓國的三星為觀眾展示由回收鋁罐及海洋塑料垃圾製成的太陽能電視搖控器；以及法國的Up & Go 研發的電動汽車無線充電器，將於未來在30分鐘內完成快速充電等技術。

除業內人士外，CES歡迎各界人士入場參觀。但有曾參觀歷屆CES人士認為，今屆CES的預展與以往相比，欠缺驚喜及新鮮感。受新冠肺炎疫情影響，CES近年入場人數較以往下降；至於今屆入場人數上升與否則尚待觀察。

【CES 2023】Sony Honda Mobility電動車現身CES　夥高通、 EPIC Games打造娛樂技術

責任編輯：莫悠悠

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