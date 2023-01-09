【營銷策略】企業開發自家品牌字體　嶄新體驗助品牌營銷升級

跨國企業遇上幾十、以至逾百種語言和文字，如何以統一的風格、正確的格式在客人面前呈現？電動汽車方興未艾，車內配備了更大的汽車儀表盤和更複雜的信息娛樂系統（In-Vehicle Infotainment）。怎樣的字體能讓駕駛者在一瞬間更準確地閱讀信息，又有哪些字體技術可以讓屏幕字體更銳利清晰？又舉例，在遊戲世界裡，原畫師們創作的酷炫畫面讓人震撼，如何讓畫面中的文字與場景風格完美結合？

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以上這些疑問，蒙納或能為您找到最佳的解答。無論設計師，還是品牌營銷人，字體早已成為思考的焦點。過去的2022年，蒙納以字體為媒介，為上千家中國企業提供了更優質的品牌體驗。

蒙納公司（Monotype Imaging）是以美國為基地的跨國影像服務公司，1887年於費城成立，現今總部位於麻薩諸塞州（Massachusetts）的沃本（Woburn），主要提供排版、字型鑄造、字體設計以及消費電子（Consumer Electronics）領域的影像解決方案等產品。

中國企業衝出中國 多款經典西文字體備受青睞

企業購買字體的驅動力，已不再單純因為「擔心收到律師函」，而是真正開始重視字體對品牌的加持力。除了精心挑選中文字體，企業就算沒有海外業務，也會謹慎地為品牌選擇西文字體。有報導指，2022年以下這幾款西文字體最受中國企業青睞：

一、Arial：儘管 Arial 看似樸實，但的確是眾多國內企業考慮西文字體的首選，尤其是傳統科技，醫藥生物，制造業等企業形象相對中性又保守的行業； 二、Helvetica：Arial 和 Helvetica 難以令人一眼辨區別，Arial 也的確和 Helvetica 有著千絲萬縷的關聯。兩者雖然都以「中性」為標籤，但 Helvetica 提供了更多樣式的選擇：從極細到極粗，從極寬到極窄，都可以突破「中性」，營造濃烈的情感色彩，因此也更受設計師歡迎； 三、DIN：DIN 的原始版本距今已百年，但從它走出故鄉德國，再影響到國內設計師，時間不算長。值得一提，DIN 還因其造型幹練的數字備受國內金融行業的青睞：包括知名的支付軟件、理財 APP，甚至車企； 四、Times New Roman：和 Arial 一樣，Times New Roman 作為常見的系統預置字體「自帶流量」。在印刷品佔主導的年代，Times New Roman 因為節省版面空間以及其良好的易認性廣受推崇，這也是許多國內企業選擇 Times New Roman 作為印刷品文字的原因之一； 五、Avenir： Helvetica 傳達中性，Frutiger 彰顯人文，而 Avenir 正如其名，規律的造型瞬間營造了現代感（Avenir 在法文中意譯「未來」）。有別於其他幾何無襯線體（法語：Sans-serif），Avenir 既能融入幾何感，又能保證良好的易認性：現代、清新、親和力。這也讓 Avenir 獲得了用戶界面（UI）設計師的偏愛。App Store 冥想類 APP 榜首的 Calm，就在其官網和 APP 使用了 Avenir Next； 六、Futura： Futura 也許是「優雅永不過時」最好的詮釋：規律、簡潔、利落的字母造型，都市感和高級感撲面而來。令人驚訝的是，Futura 居然誕生於百年前，之後成為第一款登上月球的字體，深得美國國家航空暨太空總署（NASA）偏愛。即使被 LV、Supreme 等大牌用於商標標誌，Futura 依然散發著高級感的格調。從百年前穿越未來到現在，從硬科技跨界到奢潮，Futura 一直都是毫無違和的存在。 七、Gotham：如果 New Balance（NB）被稱作「總統跑鞋」，那麼 Gotham 可謂字體界的 NB。Gotham 字體二十年前由字體設計公司 Hoefler&Co. 發布，最初為 GQ 雜誌定制，惟直到 2008 年被奧巴馬在競選活動中使用才出圈風靡。除了在影視海報中頻頻出現，使用 Gotham 的品牌還包括：Tom Ford（湯姆福特）、Taco Bell（塔可貝爾）、Spotify 等。

定制字體熱度未減

2017年，蒙納為騰訊（Tencent）定制了一套完整的中文品牌字體，獲得業內外廣泛關注。2019年，蒙納與阿里巴巴（Alibaba）合作發布 Alibaba Sans，再度成功吸睛。自此，企業定制字體逐漸成為國內品牌營銷的一股熱潮，尤其在科技、數碼、汽車、遊戲等領域，各大企業陸續推出以自家品牌命名的定制字體 。2022年，蒙納中國順利完成了多個字體定制項目，包括獲得 D&AD Wood Pencil 獎的 Nike 中文定制字體「Nike 365」，以及 Garena 公司旗下遊戲 Free Fire 英文定制字體。

字體技術將受更多行業注意

字體呈現的美感容易被大眾感知，而數字化字體背後精密又復雜的技術細節雖鮮為人知，惟同樣令企業品牌獲益。視覺效果越趨極致的電子遊戲場景，潛力強勁的Web 3.0與元宇宙（Metaverse），這些蓬勃發展的行業對字體在三維空間（3D）和虛擬現實環境中的展示有了更高的要求。

展望未來，國內企業必將為品牌形象建設投入更多資源，同時對字體有更高的美學和技術期待，字體發展也將必然獲得更多資源灌注，成為企業品牌系統的關鍵元素。

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責任編輯：楊嘉軒