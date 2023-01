【營銷策略】企業開發自家品牌字體　嶄新體驗助品牌營銷升級

跨國企業遇上幾十、以至逾百種語言和文字,如何以統一的風格、正確的格式在客人面前呈現?電動汽車方興未艾,車內配備了更大的汽車儀表盤和更複雜的信息娛樂系統(In-Vehicle Infotainment)。怎樣的字體能讓駕駛者在一瞬間更準確地閱讀信息,又有哪些字體技術可以讓屏幕字體更銳利清晰?又舉例,在遊戲世界裡,原畫師們創作的酷炫畫面讓人震撼,如何讓畫面中的文字與場景風格完美結合?

以上這些疑問,蒙納或能為您找到最佳的解答。無論設計師,還是品牌營銷人,字體早已成為思考的焦點。過去的2022年,蒙納以字體為媒介,為上千家中國企業提供了更優質的品牌體驗。

蒙納公司(Monotype Imaging)是以美國為基地的跨國影像服務公司,1887年於費城成立,現今總部位於麻薩諸塞州(Massachusetts)的沃本(Woburn),主要提供排版、字型鑄造、字體設計以及消費電子(Consumer Electronics)領域的影像解決方案等產品。

中國企業衝出中國 多款經典西文字體備受青睞

企業購買字體的驅動力,已不再單純因為「擔心收到律師函」,而是真正開始重視字體對品牌的加持力。除了精心挑選中文字體,企業就算沒有海外業務,也會謹慎地為品牌選擇西文字體。有報導指,2022年以下這幾款西文字體最受中國企業青睞:

一、Arial:儘管 Arial 看似樸實,但的確是眾多國內企業考慮西文字體的首選,尤其是傳統科技,醫藥生物,制造業等企業形象相對中性又保守的行業;

二、Helvetica:Arial 和 Helvetica 難以令人一眼辨區別,Arial 也的確和 Helvetica 有著千絲萬縷的關聯。兩者雖然都以「中性」為標籤,但 Helvetica 提供了更多樣式的選擇:從極細到極粗,從極寬到極窄,都可以突破「中性」,營造濃烈的情感色彩,因此也更受設計師歡迎;

三、DIN:DIN 的原始版本距今已百年,但從它走出故鄉德國,再影響到國內設計師,時間不算長。值得一提,DIN 還因其造型幹練的數字備受國內金融行業的青睞:包括知名的支付軟件、理財 APP,甚至車企;

四、Times New Roman:和 Arial 一樣,Times New Roman 作為常見的系統預置字體「自帶流量」。在印刷品佔主導的年代,Times New Roman 因為節省版面空間以及其良好的易認性廣受推崇,這也是許多國內企業選擇 Times New Roman 作為印刷品文字的原因之一;

五、Avenir: Helvetica 傳達中性,Frutiger 彰顯人文,而 Avenir 正如其名,規律的造型瞬間營造了現代感(Avenir 在法文中意譯「未來」)。有別於其他幾何無襯線體(法語:Sans-serif),Avenir 既能融入幾何感,又能保證良好的易認性:現代、清新、親和力。這也讓 Avenir 獲得了用戶界面(UI)設計師的偏愛。App Store 冥想類 APP 榜首的 Calm,就在其官網和 APP 使用了 Avenir Next;

六、Futura: Futura 也許是「優雅永不過時」最好的詮釋:規律、簡潔、利落的字母造型,都市感和高級感撲面而來。令人驚訝的是,Futura 居然誕生於百年前,之後成為第一款登上月球的字體,深得美國國家航空暨太空總署(NASA)偏愛。即使被 LV、Supreme 等大牌用於商標標誌,Futura 依然散發著高級感的格調。從百年前穿越未來到現在,從硬科技跨界到奢潮,Futura 一直都是毫無違和的存在。

七、Gotham:如果 New Balance(NB)被稱作「總統跑鞋」,那麼 Gotham 可謂字體界的 NB。Gotham 字體二十年前由字體設計公司 Hoefler&Co. 發布,最初為 GQ 雜誌定制,惟直到 2008 年被奧巴馬在競選活動中使用才出圈風靡。除了在影視海報中頻頻出現,使用 Gotham 的品牌還包括:Tom Ford(湯姆福特)、Taco Bell(塔可貝爾)、Spotify 等。