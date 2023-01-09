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文翠珊卸任英揆至今 額外收入破2000萬

環球社會熱點 15:13 2023/01/09

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英國國會規定，每個議員在獲得額外收入時必須呈報。記錄顯示請英國前首相文翠珊自2019年起，至今已額外獲得225萬英鎊（約2,133萬港元）收入，是所有國會議員中最高。而保守黨議員整體則賺取1,520萬英鎊（約1.4億港元），而影子外交大臣拉米則是工黨中最高。

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數據分析顯示，自2019年起，英國議員在議員的8.4萬英鎊（約79.6萬港元）基本收入外，從其他途徑一共賺取逾1,700萬英鎊（約1.6億港元）收入。當中3分2由20名議員獲得，其中賺取得最多的是文翠珊（Theresa May），一共收入225萬英鎊。

文翠珊收入來源包括在美國加州舉辦的Cambridge Speaker Series演講，她透過當中6場活動共獲利40.8萬英鎊（約387萬港元）。而美國著名大學布朗大學（Brown University）及世界旅行和旅遊理事會（World Travel and Tourism Council，WTTC）亦有支付她逾6位數的報酬。但文翠珊強調，她將大部分收入用於員工薪酬，及支持慈善工作。

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至於去年9月卸任的前首相約翰遜（Boris Johnson），他亦已申報獲得逾100萬英鎊（約948萬港元），當中大部分報酬來自他出席美國、葡萄牙及印度的演講。英國前司法部長考克斯（Geoffrey Cox）亦從9間律師事務所，及1個保守黨協會獲得逾219萬英鎊（約2,076萬港元）的收入。

若按黨派劃分，保守黨議員整體額外收入達1,520萬英鎊，前11名全是保守黨人。而作為兼職電台主持人的工黨議員拉米（David Lammy）則在本屆議會中，額外獲得20萬英鎊（約189.6萬港元），成工黨中最多。

其他高收入議員則包括前衛生大臣賈偉德（Sajid Javid），及前運輸大臣紀嘉林（Chris Grayling）等。英國自今年3月起，將會禁止國會議員擔任政治顧問等工作，但仍可以出席演講、接受訪問及從事法律相關工作。相關禁令或將影響大約30名議員。

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責任編輯：李俊儀

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