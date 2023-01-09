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【醫美股】奧思集團：計劃今年開3至4間品牌零售店　料上半年內地客生意回到疫情前

股市 14:37 2023/01/09

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奧思集團：計劃今年開3至4間品牌零售店　料上半年內地客生意回到疫情前

中港已經通關，奧思集團 （01161） 行政總裁譚肇基表示，隨內地人可來港旅遊，料在春節的預約持續增加，過去尖沙咀及銅鑼灣的醫美中心有兩至三成生意來自內地客，料今年上半年內地客的預約可回到疫情前水平。而本地客的預約已於去年第四季回復至疫情前水平。

他指，公司有充足人手應付通關帶動的人流，未來會繼續進行招聘。

自奧思收購了蔓時哲集團後，集團旗下品牌增至8個，包括新加入的HABA、32℃等，公司計劃今年為新收購的品牌開設3至4間零售點，並主要在商場及新社區開店，醫學美容中心則會暫維持現時10間水平。

奧思在疫情間，趁租金大幅回調時繼續擴張，例如集團去年10月於銅鑼灣開設了奧思醫學美容旗艦店，佔地達7000呎。譚肇基指，該店的投資額約2800萬元，並引入了最新的美容儀器。

他透露，在銅鑼灣及尖沙咀店的人均消費較高，介乎2.8萬至3萬元，而在將軍澳及旺角店，人均消費約為2.5萬元。

有意到深圳開設美容中心

對於內地市場，譚肇基指，有意進軍大灣區，尤其是深圳，因已是成熟的消費市場，目標主打美容服務，預期會在今年或2024年成事。

奧思現時約有80%生意來自美容服務，2成來自產品銷售。譚肇基指，公司一直物色機會併購，令產品組合多元化。

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編輯：袁諾曦

港股 奧思集團（01161）
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