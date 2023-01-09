【CES 2023】Ring推出雙向車Cam　車輛停放仍可持續紀錄

▲ Amazon旗下智能門鈴公司Ring在CES 2023上展示多項新產品，當中包括最新的雙向車Cam「Ring Car Cam」。

行車記錄器（車Cam）能無間斷錄影路面情況，有需要時可翻查影片，查明意外原因。而近年車Cam也不斷進化，不但可錄影車外情況，也可紀錄車內情況，保障用家。Amazon旗下智能門鈴公司Ring日前就在CES 2023上展示多項新產品，當中包括最新的雙向車Cam「Ring Car Cam」。

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Ring Car Cam具有前後兩個擁有夜視功能的HD鏡頭，並且會在偵測到動作時開始錄音錄影。Ring Car Cam搭載的感應器能夠偵測車內以及四周的特殊事件，當裝置偵測到車輛遭到入侵，裝置便會開始錄音及錄影。且會向Ring應用程式發出即時警報通知，用戶可以即時觀看車內發生的事件。與此同時，用戶也可透過Ring應用程式，以Car Cam內建咪高峰和音響，和車內的人通話。

偵測車輛遭入侵 開始錄音及錄影

此外，用戶也可以透過「Alexa, record」語音指令，要求Ring Car Cam作紀錄。若車輛停定時，Ring Car Cam只會在偵測到怪異事件，或是用戶啟動Live View時，才會開始錄影。

現時用戶可預購Ring Car Cam，預購價為199.99美元（約1,561港元），正式售價為249.99美元（約1,951港元）。另外，用戶也可選用Ring Protect Go訂閱功能，透過LTE在車輛行駛時，保持網絡連線，也可在雲端上保留紀錄。惟Ring Protect Go訂閱功能需另外付費。

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責任編輯：曾曉汶

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