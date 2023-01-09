  • 21°C
香港時間 : 2023109日 (週一) 14:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【CES 2023】Ring推出雙向車Cam　車輛停放仍可持續紀錄

科技 14:26 2023/01/09

分享：

分享：

Amazon旗下智能門鈴公司Ring在CES 2023上展示多項新產品，當中包括最新的雙向車Cam「Ring Car Cam」。

行車記錄器（車Cam）能無間斷錄影路面情況，有需要時可翻查影片，查明意外原因。而近年車Cam也不斷進化，不但可錄影車外情況，也可紀錄車內情況，保障用家。Amazon旗下智能門鈴公司Ring日前就在CES 2023上展示多項新產品，當中包括最新的雙向車Cam「Ring Car Cam」。

【CES 2023】Sony Honda Mobility電動車現身CES　夥高通、 EPIC Games打造娛樂技術

【CES 2023】高通推新型車載芯片　同時處理輔助駕駛及自駕功能

Ring Car Cam具有前後兩個擁有夜視功能的HD鏡頭，並且會在偵測到動作時開始錄音錄影。Ring Car Cam搭載的感應器能夠偵測車內以及四周的特殊事件，當裝置偵測到車輛遭到入侵，裝置便會開始錄音及錄影。且會向Ring應用程式發出即時警報通知，用戶可以即時觀看車內發生的事件。與此同時，用戶也可透過Ring應用程式，以Car Cam內建咪高峰和音響，和車內的人通話。

偵測車輛遭入侵　開始錄音及錄影

此外，用戶也可以透過「Alexa, record」語音指令，要求Ring Car Cam作紀錄。若車輛停定時，Ring Car Cam只會在偵測到怪異事件，或是用戶啟動Live View時，才會開始錄影。

現時用戶可預購Ring Car Cam，預購價為199.99美元（約1,561港元），正式售價為249.99美元（約1,951港元）。另外，用戶也可選用Ring Protect Go訂閱功能，透過LTE在車輛行駛時，保持網絡連線，也可在雲端上保留紀錄。惟Ring Protect Go訂閱功能需另外付費。

【車載電腦】富士康採用Nvidia芯片　開發自動駕駛汽車平台

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【無人駕駛】百度擴大無人駕駛車輛營運　每日服務時間延長8小時
2022/12/27
【無人駕駛】百度擴大無人駕駛車輛營運　每日服務時間延長8小時
【創新科技】鋰電池研究新突破　藉外部磁場提高穩定性
2022/12/27
【創新科技】鋰電池研究新突破　藉外部磁場提高穩定性
【飛行電動車】以色列電動車初創　完成首次無人駕駛飛行
2022/12/22
【飛行電動車】以色列電動車初創　完成首次無人駕駛飛行
【Tesla新業務】Tesla Electric投入服務　Powerwall用戶可將過剩電力出售
2022/12/16
【Tesla新業務】Tesla Electric投入服務　Powerwall用戶可將過剩電力出售

你可能感興趣

【無人駕駛】百度擴大無人駕駛車輛營運　每日服務時間延長8小時
18:37 2022/12/27
【無人駕駛】百度擴大無人駕駛車輛營運　每日服務時間延長8小時
【創新科技】鋰電池研究新突破　藉外部磁場提高穩定性
15:13 2022/12/27
【創新科技】鋰電池研究新突破　藉外部磁場提高穩定性
【飛行電動車】以色列電動車初創　完成首次無人駕駛飛行
16:11 2022/12/22
【飛行電動車】以色列電動車初創　完成首次無人駕駛飛行
汽車 網絡保安 手機Apps 移動裝置 科技產品 CES 香港 鏡頭 雲端 AR

下一篇文章

【AI爭議】ChatGPT成「出貓」神器　紐約公立學校禁用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【創新科技】鋰電池研究新突破　藉外部磁場提高穩定性
【創新科技】鋰電池研究新突破　藉外部磁場提高穩定性
【CES 2023】智能家居升級　三星、LG新裝置互動便利生活
【CES 2023】智能家居升級　三星、LG新裝置互動便利生活
【中港通關】周日恢復通關　一文看清網上預約系統使用方法
【中港通關】周日恢復通關　一文看清網上預約系統使用方法
【創科藍圖】《香港創新科技發展藍圖》範疇廣泛　業界籲因應情況更新策略作動態微調
【創科藍圖】《香港創新科技發展藍圖》範疇廣泛　業界籲因應情況更新策略作動態微調
【柬埔寨詐騙】亞太區網絡詐騙數量激增　香港成柬埔寨詐騙集團主要目標
【柬埔寨詐騙】亞太區網絡詐騙數量激增　香港成柬埔寨詐騙集團主要目標
【科技一周回顧】中港通關開放網上預約　CES 2023實體展揭幕
【科技一周回顧】中港通關開放網上預約　CES 2023實體展揭幕
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款