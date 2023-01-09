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紐約上月新冠死亡增30% 為去年初後單月最高

環球社會熱點 14:41 2023/01/09

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新冠變種病毒XBB.1.5持續威脅美國，甚至成為紐約州最新主流感染株。當地媒體分析指出，紐約2022年12月的新冠死亡人數錄得30%增長，為去年初後首次出現類似增幅。專家認為，死亡人數增加反映新冠應仍當成大流行病。

世衛警告XBB.1.5變種傳播力最高 在英或成主流 【下一頁】

紐約郵報分局紐約州衛生部門數據，指12月的新冠相關死亡人數915人，比11月的664人增加超過30%，為去年2月後首次出現類近按月死亡人數水平。根據疾病管制與預防中心（CDC）數據，新冠已造成紐約逾7.7萬死亡。

紐約市立大學（City University of New York）公共衛生專家莫漢德斯（Ayman El-Mohandes）表示，自去年全面廢除強制口罩令後，民眾防疫意識明顯鬆懈，現時出現的確診增加及新變種病毒便是證明。

莫漢德斯亦指，天氣轉冷及大量旅客亦可能是感染人數增加的成因之一。但莫漢德斯強調，新冠疫情仍未終結，民眾不應忽視其風險。

祖高域難赴美參賽 美國延長非公民入境疫苗接種要求 【下一頁】

州衛生局發言人表示，當地正受新冠﹑流感及呼吸道病毒「三重夾擊」。發言人促請紐約民眾做好預防措施，如接種最新疫苗等，保護自身及摯愛之人。

州衛生局亦指出，Omicron變種XBB.1.5已成為紐約主流病毒，佔州內新確診超過50%。官員指XBB.1.5傳染力更強，希望民眾接種二價疫苗應對最新病毒變化。

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責任編輯：吳漢培

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