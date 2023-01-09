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馬克龍護愛妻證非師生戀 獲封近代唯一無外遇法國總統

環球社會熱點 14:15 2023/01/09

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法國總統馬克龍與大其24年的妻子布麗吉特的婚姻一度備受爭議，更曾遭馬克龍父母反對。馬克龍近日接受訪問再捍衛愛情，澄清他與妻子當年嚴格來説並非師生戀。馬克龍更獲外媒封為，近代唯一沒有外遇的法國總統。

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馬克龍( Emmanuel Macron)在15歲時，愛上當時39歲、在學校教授戲劇的布麗吉特(Brigitte Macron)。布麗吉特已婚並育有三名子女，這段關係引起馬克龍父母反對。

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直至布麗吉特2006年與首任丈夫離婚，並於翌年與馬克龍結為夫婦。

馬克龍周日（8日）到訪巴黎一間自閉症患者日間護理中心，接受一班有自閉症的年輕人採訪。

其中一名採訪者希望馬克龍回答，他作為一名總統應該要樹立榜樣，為何要與自己的老師一起。馬克龍就解釋指，當人戀愛時無法選擇愛上誰，這也不是樹立榜樣與否的問題。

馬克龍更為他與布麗吉特的愛情辯護：

佢其實唔係我老師，佢教我戲劇，呢科唔算數。

（She wasn't really my teacher, she taught me theatre. That doesn't count.）

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雖然兩人有不小的年齡差距，但馬克龍强調愛的原則是一切皆有可能，沒有限制人一定要與住在相同地區的同齡人相愛，愛十分强大也能擊倒一切障礙。

馬克龍坦言父母起初反對他與布麗吉特的戀情，他認為父母的出發點是希望孩子與自己過著相同模式的生活。但馬克龍與布麗吉特屬於非典型愛情，因此令父母不安擔心，但也令他更渴望追隨自己的路。

奧朗德（Francois Hollande）、薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）、希拉克（Jacques Chirac）、密特朗（Francois Mitterrand）等歷任法國總統，都曾被爆有外遇。

因此，英媒也將馬克龍形容為近代唯一沒有外遇的法國總統。

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責任編輯：鄭錦玲

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