馬克龍護愛妻證非師生戀 獲封近代唯一無外遇法國總統

法國總統馬克龍與大其24年的妻子布麗吉特的婚姻一度備受爭議,更曾遭馬克龍父母反對。馬克龍近日接受訪問再捍衛愛情,澄清他與妻子當年嚴格來説並非師生戀。馬克龍更獲外媒封為,近代唯一沒有外遇的法國總統。

馬克龍( Emmanuel Macron)在15歲時,愛上當時39歲、在學校教授戲劇的布麗吉特(Brigitte Macron)。布麗吉特已婚並育有三名子女,這段關係引起馬克龍父母反對。

直至布麗吉特2006年與首任丈夫離婚,並於翌年與馬克龍結為夫婦。

馬克龍周日(8日)到訪巴黎一間自閉症患者日間護理中心,接受一班有自閉症的年輕人採訪。

其中一名採訪者希望馬克龍回答,他作為一名總統應該要樹立榜樣,為何要與自己的老師一起。馬克龍就解釋指,當人戀愛時無法選擇愛上誰,這也不是樹立榜樣與否的問題。

馬克龍更為他與布麗吉特的愛情辯護:

佢其實唔係我老師,佢教我戲劇,呢科唔算數。

(She wasn't really my teacher, she taught me theatre. That doesn't count.)