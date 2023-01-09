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【Tesla減價】Tesla中國減價後更搶手？　Model Y交付日期延長到2至5周

股市 13:56 2023/01/09

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Tesla（美：TSLA）上周公布國產版Model Y、Model 3減價約一成後，Tesla中國網站顯示，低配置版、後輪驅動版Model Y 預計交付日期由原先「1至4周」延長至「2至5周」，而Model 3預計交付日期繼續維持在「1至4周」。

除了減價因素，Tesla上海工廠早前傳出本月只營運至1月19日，其後該廠房會在1月20日至31日農曆新年期間停產。

    點擊圖片放大

Tesla上周公布，中國國產Model 3車型起售價由之前的26.59萬元（人民幣，下同）降至22.99萬元，大減13.5%；而Model Y車型起售價從之前的28.89萬元降至25.99萬元，降幅達一成。

參考香港Tesla官網，Model 3未計稅項前售價從34.12萬港元起，較內地國產版同款貴3成。

相關文章：

【Tesla減價】Tesla中國3個月內再減價　Model 3 23萬人幣入場、Model Y九折出售　美股開市後跌逾7%

【電動車】小鵬理想齊跌　受累國產Tesla再度減價　小鵬：按自身情況調整售價

編輯：麥德銘

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla
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