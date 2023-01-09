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【2023搶人才】前線崗位招聘料因應通關增加　掀新一波人才搶奪戰　小心「刷單」工作騙案

商業 16:54 2023/01/09

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本港勞動市場持續面對人才流失和轉職潮等挑戰，香港網上招聘平台Moovup共同創辦人邱力迅直言，雖然隨著中港兩地防疫政策鬆綁及內地通關，預期本港就業環境將會比去年改善，帶動多個前線行業崗位包括零售及餐飲等增加招聘。然而，企業僱主亦將面對前線行業人手招聘困難，以及工資上漲等壓力。

網上招聘平台Moovup共同創辦人邱力迅（張寶燕攝）

邱力迅引述Moovup最新數據指出，多個前線行業包括零售、餐飲、物流及運輸、保安及物業管理在上月的薪酬，對比去年1月均有明顯上升（見下表）。他解釋：

由於請人愈來愈困難，普遍僱主都願意加人工。而招聘難度已恢復到疫情前的難度，甚至更難。

因此他又預計，2023年整體行業工資將進一步上升。

年輕打工仔　追求工作意義轉工

本港近日焦點議題由如「招攬」、「引進」人才，演變成「搶人才」。邱力迅認為除了白領工種，前線行業的年輕打工仔也十分看重工作意義和目的，導致流失率、轉工率增加。

對於同為資源有限的中小企，邱力迅建議，僱主在心態上也要調整，給予員工多一點空間：

可以設立目標，過程就要避免管束得太嚴謹。 

另外，亦曾有部分企業僱主曾他反映，在第五波疫情最嚴重，財政困難之際「炒人」，惟「炒完人後悔」。他建議，僱主在決策時不應看得長遠一些，可以與員工商量如何共同進退，考慮以其他方式「止血」。

綜觀上月零售業全職薪酬　平均起薪升1,500元

    點擊圖片放大

據透露，該平台目前涵蓋16個行業的招聘廣告，包括全職及兼職等職位；每月活躍用戶達15萬人，其數據調查均來自平台用戶，當中有超過半數用戶來自零售及餐飲業。

對比去年12月與去年1月的工資起薪點，全職工作方面，以零售業的11.1%增幅最大，平均起薪升1,500元。兼職工作則以餐飲、保安及物管增幅最大，同樣增加13.2%，增至60元。

邱力迅引述平台最新數據指，多個前線行業如零售及餐飲的招聘數目及薪酬，均有明顯上升。（張寶燕攝）

在平台招聘廣告數量方面，其統計發現在2022年第五波疫情後，招聘數字一直上升，由3月疫情最嚴峻時跌至低於2萬，逐步回升至11月的超過4萬。

餐飲業招聘增逾兩倍

針對前線行業包括零售門市及餐飲業招聘活動，以去年12月與去年3月進行比較，零售門市增139%，餐飲業增232%。其他招聘活動增長最多的，則包括：保安及物業管理（增158%）、美容及健身服務（增128%）。

小心「刷單」、「搵快錢」工作騙案　

去年緬甸「KK園區」等詐騙、販賣人口事件在香港和台灣引發轟動，當中不乏以提供「搵快錢」機會、高薪工作等誘騙受害人。

除了該類型的求職詐騙，邱力迅透露，在該平台亦有騙徒使用偽冒商業登記證，以及刊登一些假工作崗位，包括聲稱是幫企業「刷單」（即購買貨品以増加賣方的銷售記錄）、「增加流量」的兼職或全職工作；另有部份騙徒更會隨機致電受害人。

雖然該平台會刪除涉詐騙成份的招聘廣告，但他亦呼籲市民小心提防騙徒，遇到「搵快錢」工作招聘也應先求證真偽。

【求職騙案】HR專家盤點6種常見求職詐騙手法　建議應徵者先詳細查問

【求職詐騙】小心網絡釣魚偷資料！　騙徒偽冒知名公司招聘顧問

記者：張寶燕

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