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【劉鑾鴻旗下】尖沙咀SOGO崇光確認退租、料通關短期助力有限　母企利福除牌不足1個月

股市 19:03 2023/01/09

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尖沙咀崇光百貨據報3.12結業

商人劉鑾鴻旗下利福國際從港股除牌不足一個月，旗下尖沙咀SOGO崇光百貨確認租約即將期滿，分店僅經營至今年3月12日。有消息指，利福將於今年3月轉在啟德開設SOGO崇光新分店，利福發言人暫未證實有關消息。

SOGO目前在網站、門店都已貼上「結業大激減」宣傳海報。

崇光百貨母公司為利福集團，曾為上市公司，利福集團去年以每股5元私有化，並於2022年12月20日退市。

利福發言人稱，雖然近日中港兩地恢復有限度通關，但相信內地旅客短期內對本港零售業的助力依然有限。隨着中港兩地人流物流資金流進一步復常，相信會對本地零售市場起着正面作用，利福國際對本港零售業前景維持審慎樂觀。

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編輯：袁諾曦

尖沙咀 結業 除牌 商場 私有化 SOGO
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