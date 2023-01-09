【大行報告】大摩3年來首次列阿里巴巴為科網首選　大升目標價5成、「估值僅騰訊一半」

▲ 【大行報告】大摩3年來首次列阿里巴巴入科網首選 大升目標價5成、估值只是騰訊一半

螞蟻集團整改進程明朗化，主要股東之一阿里巴巴 （09988） 周一股價半日大升近8%。摩根士丹利最新研究報告大幅上調阿里巴巴美股（美：BABA）目標價50%至150美元，並3年來首次將阿里巴巴視為中資科網股的首選，取代美團 （03690） 地位。阿里巴巴美股150美元，約相當於港股146.38港元。

大摩補充，在樂觀情景之中，阿里巴巴可反彈至200美元，較目前股價倍升。

大摩主要從3大方面看好阿里巴巴，包括：1）電商業務商業客戶管理（CMR）和阿里雲可從中國復常中快速反彈、2）集團是內地監管放寬的首要受惠者、3）估值吸引。

大摩：阿里巴巴估值只是騰訊一半

大摩認為，市場目前仍低估阿里巴巴收入從中國消費復甦的反彈力度，看好內地服裝、化妝品消費可快速復甦，因應相關消費變現能力高，可帶動阿里巴巴CMR收入在2024財年首季（即4月至6月）恢復增長，而隨非互聯網企業加快投入，阿里雲收入也會在當季增長加快，料兩項業務當季收入可按年增長8%和19%。另外，該行也看好阿里營運效率提升，令EBITA（除息稅、攤銷前盈利）在2024財年增長19%，較市場平均預期幅度高7百分點。

在科網監管上，大摩指出，監管重置從2020年底開始，最新已看到監管環境更注重支持平台企業，而阿里巴巴一直是監管風波核心，相信在監管放寬過程能跑贏其他中資科網股，而關於螞蟻集團整改的好消息，不論是架構重組、發牌以至是總結罰款，都可以刺激阿里巴巴上升。除此以外，中美審計爭議取得進展，阿里股價受惠程度同樣可高於只在香港上市的大型科網股。

大摩表示，阿里巴巴目前股價相當於2024財年市盈率的11倍，估值較騰訊 （00700） 低一半。該行分析，阿里巴巴自由現金收益率達10%，至2025年3月有效的未動用回購額達220億美元，相當於阿里巴巴未來一、兩年會將一半自由現金流回饋股東，相當於收益率（buy back yield）4%。

大摩指出，予阿里巴巴的基本目標價相當於2025財年市盈率13倍，除現金後市盈率12倍，估值仍不算進取。

大摩估算螞蟻集團整體估值僅6000億港元 未及上市時3分之1

另外，大摩指出，該行分析模型之中，是按10倍市盈率，估算阿里巴巴所持有的螞蟻集團股份，價值為250億美元（約1,952億港元）。

阿里巴巴目前持有螞蟻集團33%，換言之，大摩視整家螞蟻集團估值僅約750億美元（約5,860億港元），未及螞蟻2020年籌備IPO時估值的3分之1。大摩補充，該行對騰訊金融業務估值同樣是以10倍市盈率估算。

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記者：麥德銘