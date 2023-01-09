巴西前總統據報身處美國 民主黨眾議員呼籲引渡

巴西前總統博索納羅在去年大選中落敗，惟其支持者拒絕承認結果，更衝擊巴西國會等地。據報博索納羅現在身處美國佛羅里達州，有當地眾議員呼籲政府採取行動，將博索納羅引渡回巴西。眾議員更形容，博索納羅是一個危險人物。

巴西前總統博索納羅支持者衝擊國會 拒承認盧拉政權 【下一頁】

博索納羅（Jair Bolsonaro）自去年10月競選連任失敗後，一直公開質疑巴西選舉的公正性，拒絕承認敗選，本人亦在巴西面臨多項調查。但美媒《紐約時報》報道，博索納羅自去年12月下旬開始，一直身處美國佛羅里達州（Florida）的奧蘭多（Orlando）一所住宅中。

惟博索納羅支持者卻在此時衝擊巴西國會、最高法院及總統府，美國駐巴西大使館周日（8日）亦在社交平台Twitter上表示，抗議活動已經演變成暴力事件，巴西警察部隊正在採取措施應對，呼籲當地公民避免前往相關地點，直至另行通知。

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美國德州民主黨籍眾議員卡斯特羅（Joaquin Castro）同日呼籲，總統拜登（Joe Biden）政府及佛羅里達州政府應採取行動，將博索納羅引渡回巴西。他接受採訪時指，博索納羅在接受腐敗調查時從巴西逃到美國，是一個危險人物，應將他遣返回巴西。

卡斯特羅指，博索納羅是一個專制領袖，基本上是和美國前總統特朗普（Donald Trump）一般，煽動國內恐怖分子試圖接管政權。博索納羅不應該在佛羅里達州，而美國亦不應成為他的避難所。

拜登周日亦有譴責巴西的暴力事件，並指會繼續和巴西現任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）合作，強調美國全力支持巴西的民主制度。

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責任編輯：李俊儀