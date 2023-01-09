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【中港通關】人手荒成復甦絆腳石　鐘鴻興：傳統物流靠生力軍變革

商業 13:00 2023/01/09

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疫情期間，由於跨境貨車司機擔心染疫，因而辭退工作，導致物流業流失大量人才。隨著中港兩地通關，跨境物流活動逐漸復常，本港物流業迎來復甦的契機。惟人手短缺已成為行業復甦的一大障礙，有業界代表已與本地大學合作，提供實習機會予修讀物流的學生，藉此培養行業人才；亦有業界代表稱希望政府多推廣本地物流業，提供誘因鼓勵更多年青人入行，有助傳統物流業轉型和變革。

人手荒成物流業復甦絆腳石

香港貨運物流業協會主席劉浩然表示，人才流失是物流業界正面對的嚴峻問題之一。劉雖對通關可令兩地陸路運輸理順而表示歡迎，惟他指本地物流業人才流失反令行業面臨衰退。他舉例，疫情前有約2萬架跨境貨車，惟至通關前，已大幅下跌至剩餘1萬架左右，且部分貨車司機已在疫情期間轉行，因此人手不足問題將成物流業復甦的絆腳石。

【中港通關】跨境陸路運輸漸復常　2023港出口值料升5%

【通關商機】3實體展疫後回歸　搶通關先機吸逾萬買家　展商料2023生意額增10%

香港物流商會主席鍾鴻興同樣指出，物流業目前面對操作性人手不足，閒置擺放逾3年的貨車亦要重新裝備，預料物流業在通關初期不會有明顯反彈。劉浩然預測，通關後最快要2至3季才見成效，且通關應循序漸進實行。劉預計，未來2至3季將陸續有更多外國訂單交付內地企業，料今年第3季是行業復甦的關鍵，屆時物流活動將有明顯改善。

及早吸納年輕人才助行業轉型

面對人才短缺問題，物流業代表各有不同意見。陳曉晴表示，她的公司與本地大學合作，提供實習機會予修讀物流的學生，及早培養行業人才。此外，陳的公司對員工實施「關鍵績效指標」（KPI）制度，並推行以個人及團隊為單位的現金獎勵計劃，成功提高員工對公司的歸屬感和大幅減低犯錯機會。

除了行業本身，政府的角色亦責無旁貸。劉浩然倡議政府多推廣本地物流業，吸納年輕、學歷程度較高的人才，提供誘因鼓勵更多年青人入行。同時，劉希望政府推出政策協助物流業融入大灣區發展，鞏固香港作為「航運中心」的地位。

長遠而言，鐘鴻興指物流業需透過混合模式（Hybrid Model）轉型，將嶄新資訊科技結合傳統物流，並為物流業譜寫整體規劃發展政策，加入青年發展藍圖；把握國家「十四五」規劃機遇，進一步融入國家發展大局。

【中港通關】港府日內公布通關安排　港商冀能助振本港經濟

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記者：楊嘉軒

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