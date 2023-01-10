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【美股期貨】靜候鮑威爾講話　道指期貨跌72點　納指期貨升0.1%（不斷更新）

股市 18:52 2023/01/10

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美股期貨周二於亞洲時段向下，其中道指期貨跌72點，納指期貨升14點或0.1%。美國今日將會公布11月批發庫存終值、NFIB中小型企業樂觀指數。另外，美國聯儲局主席鮑威爾將會發表講話。

美滙指數靠穩，暫報103.2。

美債息輕微回升，10年期國債息率暫報3.54厘。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【12：26】道指期貨跌81點，報33589點，標指期貨跌11點，報3902點，納指期貨跌38點或0.3%，報11147點。

【11：35】【ChatGPT】微軟據報考慮入股ChatGPT母企　牽頭重注100億美元

【08：34】【儲局官員】博斯蒂克：聯儲局利率峰值至少逾5厘　加息幅度取決於本周的一項數據

【08：09】【AAPL】蘋果據報計劃放棄使用博通、高通關鍵芯片　改用自家研製芯片

 

===以下為1月9日（周一）收市===

美國消費者對未來一年通脹預期紓緩，刺激道指一度漲304點，惟午市後蒸發升幅轉跌，兩位聯儲會官員表示利率可能突破5厘 ；納指則在Tesla急升下維持升勢。截至今晨5時（即收市），道指倒跌112點，報33517點；標指跌2點或0.1%，報3892點；納指升66點或0.6%，報10635點。特斯拉升5.9%。美滙指數跌0.7%，報103.17。

即睇美股收市：

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    +6

美國三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）表示，預計聯儲會將加息至超過5厘。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）認為，應該到第二季度初加息到5厘以上，然後維持不變「很長一段時間」。

美國10年期債息低見3.508厘；市場預期石油需求受惠中國經濟加速增長，紐約期油報74.63美元，漲1.2%；布蘭特期油升1.4%，收報79.65美元。

美國周四公布去年12月消費物價指數（CPI）前夕，紐約聯儲發表月度調查報告，結果顯示去年12月，美國消費者一年期通脹預期回落至5%，創2021年7月以來的一年半新低，此前為5.2%。

消費者同時預計將大幅縮減開支，家庭開支的一年期預期下降一個百分點，至5.9%，為去年1月以來的最低水平，遠低於5月創下的歷史新高9%。

財經日誌︰

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    +2

即市走勢：

【20：44】【美股走勢】大摩料標指跌兩成　景順料臨近觸底

【20：06】【嗶哩嗶哩配股】B站發行1534萬股Z類ADS、值逾30億港元　美股盤前逆市跌4%

【18：57】【瑞士央行】瑞士國家銀行料虧損萬億港元　破115年紀錄

【18：20】【股神沽比亞迪】巴菲特近1個月甩手1%比亞迪H股　至今累套約150億元

【18：15】【AAPL】蘋果加速轉移生產線　印度出口iPhone總額按年升近1倍

【16：55】【中國通關】一文看清美日韓澳等地對中國旅客最新入境要求　泰國取消要求旅客出示疫苗證明（1月9日）

【17：17】【騰訊700】Prosus趁騰訊12月中下旬反彈再沽近1730萬股

【16：40】【中港通關】美銀料次季才會撤銷所有通關限制　初期入境旅客料僅及2019年高峰約30%、對香港經濟貢獻有限

【15：43】【解構│科網股】高盛將阿里巴巴加入「確信買入」名單、4原因支撐股價續升　看好科網股升勢持續薦7主題（附目標價表）

【15：30】【阿里巴巴9988】阿里雲將在新加坡設立國際能力中心　加大海外投入

【14：01】【Tesla減價】Tesla中國減價後更搶手？　Model Y交付日期延長到2至5周

【13：06】【大行報告】大摩3年來首次列阿里巴巴為科網首選　大升目標價5成、「估值僅騰訊一半」

【12：43】亞洲時段，道指期貨升93點，報33865點，納指期貨升0.6%，標指期貨升0.4%。

【09：13】【投行裁員】高盛據報本周中啟動裁員3200人計劃　逾三分一來自交易及銀行部門

【07：45】【新冠口服藥】輝瑞新冠口服藥Paxlovid因報價高落選醫保目錄　藥監局據報洽推仿製藥

【07：40】【美股焦點】天風郭明錤：蘋果取消iPhone SE 4生產計劃　高通成最大贏家

【07：30】【美股焦點】Salesforce削7000人後預告裁員陸續有來　CEO：尋求再減390億元成本

【開市追揸沽】通關落實恒指會否「見光死」？拆解阿里、內房利好消息

即睇上周美股走勢：【下一頁

編輯：姚卓然

美股 經濟 加息 美國 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數
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