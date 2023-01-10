【美股期貨】靜候鮑威爾講話　道指期貨跌149點　納指期貨跌0.6%（不斷更新）

美股期貨周二開市前受數據遜預期所影響，走勢向下，其中道指期貨跌149點，納指期貨跌68點或0.6%。美國今日將會公布11月批發庫存終值。另外，美國聯儲局主席鮑威爾將會發表講話。

美國代表小型商會的NFIB（National Federation of Independent Business）公布小型企業樂觀指數跌2.1點至89.8，低於預期的91.5，已連續12個月低於49年平均值98，老闆們對未來6個月經營情況好轉的預期惡化8個百份點，到淨負值51%，通脹仍然是最大的問題。

美滙指數靠穩，暫報103.4。

美債息輕微回升，10年期國債息率暫報3.57厘。

即市走勢︰

【12：26】道指期貨跌81點，報33589點，標指期貨跌11點，報3902點，納指期貨跌38點或0.3%，報11147點。

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===以下為1月9日（周一）收市===

美國消費者對未來一年通脹預期紓緩，刺激道指一度漲304點，惟午市後蒸發升幅轉跌，兩位聯儲會官員表示利率可能突破5厘 ；納指則在Tesla急升下維持升勢。截至今晨5時（即收市），道指倒跌112點，報33517點；標指跌2點或0.1%，報3892點；納指升66點或0.6%，報10635點。特斯拉升5.9%。美滙指數跌0.7%，報103.17。

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美國三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）表示，預計聯儲會將加息至超過5厘。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）認為，應該到第二季度初加息到5厘以上，然後維持不變「很長一段時間」。

美國10年期債息低見3.508厘；市場預期石油需求受惠中國經濟加速增長，紐約期油報74.63美元，漲1.2%；布蘭特期油升1.4%，收報79.65美元。

美國周四公布去年12月消費物價指數（CPI）前夕，紐約聯儲發表月度調查報告，結果顯示去年12月，美國消費者一年期通脹預期回落至5%，創2021年7月以來的一年半新低，此前為5.2%。

消費者同時預計將大幅縮減開支，家庭開支的一年期預期下降一個百分點，至5.9%，為去年1月以來的最低水平，遠低於5月創下的歷史新高9%。

財經日誌︰

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即市走勢：

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編輯：姚卓然