【美股期貨】道指期貨向好升22點　納指期貨微跌（不斷更新）

美股期貨周三於亞洲時段個別發展，其中道指期貨升22點，納指期貨微跌3點。美國今日將會公布MBA抵押貸款申請，以及MBA30年期固定抵押貸款利率。

即市走勢︰

【12：27】道指期貨升22點，報33871點；標指期貨升1點，報3942點，納指期貨跌3點，報11278點。

【10：10】【美股焦點】「新債王」岡拉克籲投資者研判利率走勢時 考慮債息倒掛問題較聯儲局言論重要

【09：03】【全球經濟】世銀大削2023年全球GDP預測至1.7% 警告存衰退風險

【08：26】【AAPL】蘋果自2008年起向App Store開發商支付3200億美元 增長趨於平穩

【08：25】【美股焦點】摩通料美CPI或低於預期 有利美股熊市反彈

===以下為1月10日（周二）收市===

美國聯儲局主席鮑威爾未有過激言論，美滙指數回順，進一步下試103關。另世界銀行預計，今年全球GDP增長1.7%，這是除2009和2020年的衰退之外，近30年來的最慢增速，美股開市後好淡爭持，美長債息回升。

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本港時間今晨5時，道指升186點或0.6%，報33704點；納指升106點或1%， 報10742點；標指升27點或0.7%， 報3919點。美滙指數企103水平，暫報103.27，升0.27%。

鮑威爾在瑞典舉行的央行研討會中，未有直接評論經濟前景和利率走向，僅指在通脹高企的情況，恢復價格穩定可能需要採取短期內不受歡迎的措施，暗示聯邦基金利率仍有一定上升空間。

美債息回升，10年期國債息率暫報3.6077厘，升逾7點子，即市最高曾觸及3.6374厘。

美國聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，需要繼續加息以遏制通脹，使通脹回落至2%局方目標。加息的規模和最終的利率峰值取決於數據。

世界銀行將2023年全球經濟增長預期，從去年6月份的增長3.0%下調至增長1.7%，這是近30年來第三低的增速；並預計美國2023年GDP將增長0.5%，去年6月預測為增長2.2%，這是自1970年以來最弱的非衰退表現。此外，由於能源成本飆升和借貸成本上升，預計2023年歐元區GDP將持平，而去年6月份的預測為增長1.9%。世銀稱發達經濟體的大幅放緩，可能預示新的全球衰退將要出現，因為央行加息的影響加劇、俄烏戰爭仍在繼續，以及世界主要經濟引擎停滯不前。

瑞信分析師Zoltan Pozsar在最新的報告《戰爭與和平》中稱，「經濟戰爭」時代尚未落幕，2023年並沒有什麼不同，他甚至預計聯儲局將在今年夏天重啟量化寬鬆政策（QE），以穩定金融體系。

美國11月批發庫存終值為1%，符合市場預期及與初值相同。

美國代表小型商會的NFIB（National Federation of Independent Business）公布小型企業樂觀指數跌2.1點至89.8，低於預期的91.5，已連續12個月低於49年平均值98，老闆們對未來6個月經營情況好轉的預期惡化8個百份點，到淨負值51%，通脹仍然是最大的問題。

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即市走勢︰

【05：09】醫療器械和製藥行業關鍵滅菌和實驗室測試及諮詢服務提供商Sotera Health Co.（美：SHC）收漲100%，創該公司美國IPO以來最大單日漲幅。

【05：02】美國家居用品零售商Bed Bath & Beyond （美：BBBY）收漲20%，創2022年8月份以來最大單日漲幅。公司第三季虧損3.93億美元，市場憧憬有財團將洽購BBBY。

【05：01】熱門中概股普遍造好，富途控股漲逾5%，蔚來、網易漲逾4%，阿里巴巴、微博漲逾3%，小鵬汽車漲逾2%，嗶哩嗶哩、唯品會、理想汽車、百度漲逾1%，京東、愛奇藝、騰訊音樂小幅上漲。Boss直聘漲逾2%，每日優鮮小幅上升。

【05：01】美國三大股指收漲，納指初步收漲0.9%。Lucid集團漲約6.0%，領跑成長指數的成分股，奈飛漲4%，網易漲3.8%，生物科技公司Illumina則跌逾6%表現最差。

【04：38】市場消息：美國電動汽車公司Rivian的多位高管離職。

【04：30】巴克萊將阿里巴巴ADR目標價，從114美元上調至141美元。

【04：01】知情人士透露，奈飛正在限制部分員工查看其他員工薪資信息的能力，這是該公司一個重大轉變，奈飛長期以來一直向員工提供罕見的薪資透明度。

【03：34】紐約2月原油期貨收漲0.49美元，漲幅0.65%，報75.12美元/桶。

【03：14】總部位於舊金山的Scale AI本周裁掉20%員工，該公司為客戶公司提供用於機器學習的數據標記服務。該公司沒有透露有多少人在Scale AI工作。早在2022年2月，該公司就告訴媒體，員工人數大約為450人。

【02：50】紐約2月黃金期貨結算價收跌將近0.1%，報1876.5美元。

【02：46】美國白宮一位知情官員透露，耶倫應拜登要求繼續擔任美國財長。上述官員表示，拜登在12月中旬提出這項要求，他正在為內閣的改組做準備。耶倫曾於去年11月表示，自己打算服務到拜登本屆任期結束。國會即將就提高債務上限展開較量，而聯儲局為遏制通脹持續加息，也令美國經濟面臨衰退威脅，在種種挑戰中，耶倫的留任可以確保財政部保持穩定。

【02：41】拜耳公司的投資者Bluebell Capital Partners尋求對拜耳的公司治理進行全面改革。過去幾個月，Bluebell一直在與拜耳監事會進行幕後溝通。Bluebell要求拜耳將農作物科學部門從製藥部門剝離出來。該公司還一直敦促拜耳探索出售或上市其消費者健康部門，並呼籲為其監事會任命一位新的獨立主席。

【01：48】歐洲央行管委森特諾表示，歐洲央行正在接近本輪加息進程的尾聲。他指歐元區通脹仍太高， 除了提高利率別無選擇。

【01：04】美國能源信息署（EIA）：預計2023年布蘭特原油價格為83.10美元/桶，之前預計為92.36美元/桶。

【00：58】加拿大皇家銀行：預計加拿大央行將在1月政策會議上加息25個基點。

【00：45】歐股收市下跌，德國DAX 30指數收跌0.12%，法國股指收跌0.55%，英國股指收跌0.39%。泛歐stoxx 600指數跌0.59%

【00：06】知名對沖基金經理，億萬富豪Paul Tudor Jones將鮑威爾的抗通脹行動比作登月任務，認為鮑威爾面對的是40年來最艱鉅的經濟環境。身為Jones Tudor Investment Corp創始人的Jones表示，消費者通過防疫紓困法案和其他財政和貨幣刺激措施累積了大量儲蓄。對於鮑威爾來說，如何在不造成破壞的前提下，縮減刺激規模是件非常困難的事。

【00：06】惠譽表示，信貸表現疲軟預計將成為2023年美國銀行財務表現的焦點；預計美國銀行業存款在2023年將減少1.6萬億美元，2024年將進一步減少1.4萬億美元。持續的高利率可能會給美國銀行的流動性帶來壓力。

【00：01】市場消息透露， 美國聯邦貿易委員會（FTC）正在審查可口可樂和百事可樂的定價做法，調查顯示據悉已進入初步階段，可口可樂表示，正在遵守FTC的要求。

【23：42】特斯拉（美：TSLA）跌超3%，此前一度漲2%，特斯拉12月份中國產汽車銷量環比下降44.4%至55,796輛。

【23：41】美國10年期國債收益率漲9.2個基點，至3.608厘；30年期國債收益率漲8.8個基點，至3.738厘。

【23：21】據知情人士透露，法國巴黎銀行正考慮出售多個新興市場的業務，這是其消費金融部門未來發展規劃的一部分。知情人士稱，法巴銀行正在為其在南非和東歐的個人理財業務探索各種選擇。該銀行還在逐步關閉斯堪的納維亞地區的一些消費金融業務。

【23：17】【美國加息】摩通CEO戴蒙：聯儲局或有50%機率加息至6厘 贊成暫停加息審視政策影響

【22：18】鮑威爾講話未有評論利率和經濟前景，道指期貨跌幅收窄，暫跌42點，納指期貨跌0.2%

【12：26】道指期貨跌81點，報33589點，標指期貨跌11點，報3902點，納指期貨跌38點或0.3%，報11147點。

【11：35】【ChatGPT】微軟據報考慮入股ChatGPT母企 牽頭重注100億美元

【08：34】【儲局官員】博斯蒂克：聯儲局利率峰值至少逾5厘 加息幅度取決於本周的一項數據

【08：09】【AAPL】蘋果據報計劃放棄使用博通、高通關鍵芯片 改用自家研製芯片

===以下為1月9日（周一）收市===

美國消費者對未來一年通脹預期紓緩，刺激道指一度漲304點，惟午市後蒸發升幅轉跌，兩位聯儲會官員表示利率可能突破5厘 ；納指則在Tesla急升下維持升勢。截至今晨5時（即收市），道指倒跌112點，報33517點；標指跌2點或0.1%，報3892點；納指升66點或0.6%，報10635點。特斯拉升5.9%。美滙指數跌0.7%，報103.17。

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美國三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）表示，預計聯儲會將加息至超過5厘。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）認為，應該到第二季度初加息到5厘以上，然後維持不變「很長一段時間」。

美國10年期債息低見3.508厘；市場預期石油需求受惠中國經濟加速增長，紐約期油報74.63美元，漲1.2%；布蘭特期油升1.4%，收報79.65美元。

美國周四公布去年12月消費物價指數（CPI）前夕，紐約聯儲發表月度調查報告，結果顯示去年12月，美國消費者一年期通脹預期回落至5%，創2021年7月以來的一年半新低，此前為5.2%。

消費者同時預計將大幅縮減開支，家庭開支的一年期預期下降一個百分點，至5.9%，為去年1月以來的最低水平，遠低於5月創下的歷史新高9%。

財經日誌︰

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即市走勢：

【20：44】【美股走勢】大摩料標指跌兩成 景順料臨近觸底

【20：06】【嗶哩嗶哩配股】B站發行1534萬股Z類ADS、值逾30億港元 美股盤前逆市跌4%

【18：57】【瑞士央行】瑞士國家銀行料虧損萬億港元 破115年紀錄

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【13：06】【大行報告】大摩3年來首次列阿里巴巴為科網首選 大升目標價5成、「估值僅騰訊一半」

【12：43】亞洲時段，道指期貨升93點，報33865點，納指期貨升0.6%，標指期貨升0.4%。

【09：13】【投行裁員】高盛據報本周中啟動裁員3200人計劃 逾三分一來自交易及銀行部門

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編輯：姚卓然