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【美股期貨】道指期貨升93點　納指期貨升0.6%（不斷更新）

股市 12:54 2023/01/09

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美國去年大幅加息，但勞工市場依然保持良好勢頭。美國12月份非農新增職位22.3萬份，超預期的20萬份，12月平均時薪則按年升4.6%，升幅少過預期5%，反映經濟持續向好，通脹升幅或會有所放緩。承接道指上周五大升700點之勢，於亞洲時段，道指期貨升93點，報33865點，納指期貨升0.6%，標指期貨升0.4%。

財經日誌︰

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即市走勢：

【12：43】亞洲時段，道指期貨升93點，報33865點，納指期貨升0.6%，標指期貨升0.4%。

【09：13】【投行裁員】高盛據報本周中啟動裁員3200人計劃　逾三分一來自交易及銀行部門

【07：45】【新冠口服藥】輝瑞新冠口服藥Paxlovid因報價高落選醫保目錄　藥監局據報洽推仿製藥

【07：40】【美股焦點】天風郭明錤：蘋果取消iPhone SE 4生產計劃　高通成最大贏家

【07：30】【美股焦點】Salesforce削7000人後預告裁員陸續有來　CEO：尋求再減390億元成本

即睇上周美股走勢：【下一頁

編輯：姚卓然

經濟 加息 美股 美國 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數
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