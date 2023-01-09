【美股期貨】美滙偏軟美債息靠穩　道指期貨升94點　納指期貨升0.4%（不斷更新）

美國去年大幅加息，但勞工市場依然保持良好勢頭。美國12月份非農新增職位22.3萬份，超預期的20萬份，12月平均時薪則按年升4.6%，升幅少過預期5%，反映經濟持續向好，通脹升幅或會有所放緩。承接道指上周五大升700點之勢，於亞洲時段，道指期貨升94點，報33866點，納指期貨升0.4%，標指期貨升0.4%。

美滙指數反覆偏軟，跌0.2%，暫報103.71。

美國10年期國債息率輕微回升，暫報3.6厘。

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【12：43】亞洲時段，道指期貨升93點，報33865點，納指期貨升0.6%，標指期貨升0.4%。

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編輯：姚卓然