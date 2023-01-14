【美股收市】銀行股季績參差 道指漲112點　納指升0.7% 現貨金撲1920美元關（不斷更新）

美股周五好淡爭持，美國銀行股揭開美股業績序幕，雖然部份仍超預期，但仍憂慮經濟未來前景，美債息下跌，10年期美債息低於3.5厘。現貨金升穿1920美元關，升見9個月高位，紐約期油全周累升逾8%。

道指早段曾跌274點，本港時間今晨5時，道指升112點或0.3%，報34302點；納指升78點或0.7%，報11079點；標指升15點或0.4%，報3999點。亞馬遜收漲2.99%，本周累計上漲14%，創2020年4月份以來最大單周漲幅。

美滙一度跌穿102關口至低見101.98，尾市報102.17，微跌0.07%。

現貨黃金衝破1920美元關口，為去年4月25日以來首次，報1920.56美元，漲1.2%，即市曾升1.3%高見1921.95美元。

美債息回順，2年期債息報4.2258厘，升8點子；10年期債息由即市高位3.5127厘回落，尾市報3.4962厘，升5點子。

美國前財長薩默斯(Lawrence Summers)表示，儲局加息周期可能接近尾聲，但要慎防經濟假象影響判斷，目前斷言聯儲局應暫停加息是言之尚早，6%通脹率仍屬於極高，衡量指標以就業成本指數(ECI)較為合適 ; 這項指數將於本月31日公布。他認為，要通脹回落至2%聯儲局目標，經濟便須陷入衰退。

貝萊德集團CEO Larry Fink則表示，不認為美國服務業將陷入衰退。

美國最大銀行摩根大通表示，因經濟顯示下滑跡象，該行今年的淨利息收入將低於分析師預期，並且警告稱其宏觀經濟展望略有惡化。摩通指作為主要收入來源的淨利息收入，今年將約為730億美元，低於預期的744億美元。該預測在第四季度淨利息收入達創紀錄的202億美元後作出。

美國密歇根大學1月消費者情緒指數初值升至64.6，高過市場預期，亦為2022年4月以來新高。現況指數初值升至68.6，展望指數初值升至62，兩者均高過市場預期。

美國去年12月進口物價指數按月升0.4%，高於預期的跌0.9%，也為去年5月以來最大增幅，前值由跌0.6%修正至跌0.7%，按年升3.5%，高於預期的2.2%，前值為2.7%。

至於12月出口物價指數，按月跌2.6%，大幅低於預期的跌0.7%，前值由跌0.3%修正至跌0.4%，按月則升5%，低於預期的升7.3%，前值由6.3%修正至6.1%。

即市走勢︰

【05：01】多隻熱門中概股造好，富途控股漲超8%，愛奇藝漲超6%，騰訊音樂、嗶哩嗶哩漲超4%，網易、阿里巴巴、唯品會、微博漲超3%，百度漲超1%，京東小幅上漲。小鵬汽車、理想汽車小幅下跌。

【04：38】紐約尾市，美國10年期國債收益率上漲6.53個基點，報3.5053厘，盤中交投於3.4156厘至3.5127厘區間，本周累計下跌5.45個基點。

【04：03】倫敦金屬交易所(LME)發生新的技術故障，由於系統傳輸了不正確價格，LME交易數據曾短暫顯示全球基準銅價下跌了77%。這個錯誤發生在確定全球基準價格的第二個公開喊價階段結束時。一位知情人士透露，錯誤是數據輸入有誤造成美。雖然公開喊價交易圈的最終價格定在每噸9130美元，但倫敦金屬交易所的對外部數據傳輸顯示價格為每噸2130美元。

在隨後的通知中，LME要求數據供應商相應更新其定價數據，並為由此帶來的不便道歉。該故障對價格或交易沒有後續影響，並很快被LME解決。

【04：00】美國參議院多數黨領袖舒默、眾議院少數黨領袖傑弗瑞斯就防止政府債務違約發佈聯合聲明稱，國會需要採取行動，阻止災難性的債務違約發生。

【03：34】紐約2月原油期貨收漲1.47美元，漲幅1.87%，報79.86美元/桶，本周累計上漲8.25%。

【02：51】紐約 2月黃金期貨收漲1.2%，報1921.70美元。

【02：44】紐約期油漲幅擴大至2%，現報79.81美元/桶，布蘭特期油現漲1.56%，報85.13美元/桶。

【02：37】梅西個人服裝品牌母公司MGO Global Inc.（MGOL）美國IPO首日盤中破發，稍早前一度漲232%。

【02：18】美國白宮：總統拜登將於2月7日發表國情咨文。

【02：01】美國堪薩斯城聯儲調查結果顯示：就刺激美國頁岩油增產而言，油價仍然太低，需要達到每桶89美元才足以提振頁岩油行業增產的信心。

【01：47】美國財政部長耶倫表示，美國政府支出將於1月19日觸達目前的債務上限，她呼籲國會儘快通過臨時法案，再次提高政府債務上限，以避免政府部門停擺及可能出現的債務違約情況。

【01：23】前美國眾議院議長佩洛西炒股暴虧，因持有特斯拉（TSLA）、Salesforce.com、以及支付公司PayPal而面臨嚴重虧損。

【01：03】美國財長耶倫：財政部將針對債務上限問題採取非常規措施。

【00：45】歐股收市上升，德股升0.19%，法股升0.69%，英股升0.64%，泛歐STOXX 600指數升0.52%

【00：39】花旗股價下挫，漲幅從2%收窄至0.4%，此前花旗CFO宣佈繼續暫停股票回購。

【00：31】美股新能源車股跌幅居前，特斯拉全球大減價

美股新能源車股跌幅居前，Rivian跌7%，福特汽車跌近6%，Lucid跌3%，特斯拉、蔚來、小鵬、理想跌2%，本田、豐田跌1%。特斯拉網站顯示，該公司下調在美國和德國最暢銷的電動汽車的價格，在第四季度交付量低於華爾街預期後，擴大激進折扣的新戰略。特斯拉在美官網宣佈的Model 3和Model Y的降價幅度介乎6%至20%。在德國，特斯拉將Model 3和Model Y價格降低約1%至17%。

【00：14】梅西個人服裝品牌母公司MGO Global Inc.（MGOL）美國IPO首日漲幅擴大至217%，報10.87美元，觸發臨時停牌。

【23：54】現貨黃金漲超1%，現報1915.92美元。

【22：34】【美股業績】花旗第四季少賺21% 美股先跌後升

【22：30】道指跌251點，報33938點，納指跌0.8%，報10918點，標指跌27點，報3955點。

【21：53】【跨境經紀】中證監：加強對非法跨境經紀業務日常監管 按照「遏制增量、化解存量」整改

【21：53】【投行業績】摩通季績勝預期 惟盤前跌3%

【21：42】【美國經濟數據】美國12月出口物價指數按月跌2.6%低於預期 進口則升0.4%高於預期

【21：14】【美股焦點】富國銀行去年第四季純利跌50% 盤前跌4%

【20：40】【美股焦點】貝萊德第4季經調整淨利跌18% AUM按季回升至8.6萬億美元

【20：23】【美股焦點】美銀第四季純利71億美元勝預期 淨利息收入增29%

【19：48】【AFF】逾7千政商領袖雲集亞洲金融論壇 討論氣候變化及金融科技

【19：12】【國企退市】南航、東航擬將ADR從紐交所退市 南航：「聯交所和上交所具較強可替代性」

【18：22】道指期貨升22點，納指期貨跌0.01%，標指期貨升1點。

【12：11】【TSM】高盛：台積電TSMC今年指引正面唯憂經營成本上升 降目標價4%

【12：08】道指期貨跌54點，報34265點；標指期貨跌5點，報3995點；納指期貨跌46點或0.4%，報11488點。

【10：12】【油價走勢】大摩：內地重新開關帶動需求+庫存低企 布蘭特期油年底可回升至110美元

【08：46】【TSLA】Tesla上海三期工廠擴建據報被受阻 傳涉數據蒐集擔憂

【08：16】【AAPL】蘋果庫克減薪40% 以回應去年薪酬投票結果 年薪尚餘多少？

【08：11】【儲局官員】布拉德促聯儲局加息至逾5厘 巴爾金稱無需像去年那樣激進地加息

===以下為1月12日（周四）收市===

美國12月CPI大幅放緩至6.5%，符市場預期，核心CPI放緩至5.7%，亦符預期 ； 通脹降溫，美滙指數下試1.02，美股納指5連升。道指中段升勢擴大至319點，本港時間今晨5時（即收市），道指升216點或0.6%，報34189點；納指倒升69點或0.6%，報11001點；標指升13點或0.3%，報3983點。金價一度升穿每盅斯1900美元關，最新報1,898.62美元，美滙指數報102.25，跌0.9%。

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紐約現貨金價高見1903.1美元，紐約期油連升6日，收漲1.26%，報78.39美元；布蘭特期油升1.64%，報84.03美元。

12月美國CPI繼續放緩，今年在聯儲局公開市場委員會（FOMC）擁有投票權、費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）稱支持未來會議僅加息0.25厘。掉期合約顯示，交易員預計，儲局未來兩次會議合共加息不足0.5厘。

不過，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，美國最新數據令人鼓舞，顯示今年通脹下行，但聯儲局仍應盡快提高利率至5厘以上水平，並保持高利率環境一段時間，以壓抑通脹。聯儲局上次議息公布的利率點陣圖顯示，官員預期今年利率頂峰中位數為5.1厘。

美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金指美國通脹太高，聯儲局仍需努力收緊貨幣政策。過去3個月通脹數據是朝著正確方向邁出的一步，但要謹慎，盡管平均值下降，但中位數仍處於高位。

巴克萊則維持儲局2月份加息幅度的預期在0.5厘不變，但加息0.25厘的可能性上升，此乃鑑於近期一些聯儲局官員講話似乎謹慎支持更小幅度的加息。

美國上周初領失業救濟人數雖然輕微回升至20.6萬，但繼續低於市場預期，顯示勞動力市場未有出現顯著放緩，增強市場對美國經濟軟著陸信心。

即市走勢︰

【01：51】美元兌日圓下跌2.4%，刷新去年6月1日以來低點至129.18。

【01：18】納斯達克金龍中國指數轉漲，收復稍早時一度超過2%的跌幅

【01：08】房地美：1月12日當周，美國30年期固定利率抵押貸款降至6.33%，一周前為6.48%。

【00：45】歐股收市上揚，德股升0.74%，法股亦升0.74%，英股升0.89%，泛歐STOXX 600指數升0.6%。

【00：24】有「聯儲局綫人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos撰文稱，CPI數據顯示通脹有所緩解，這可能會使儲局在2月2日的議息會議上繼續將加息幅度下調至25個基點。聯儲官員對下次加息0.25厘或0.5厘持開放態度。而不斷放緩的通脹數據表明，官員們將開始考慮小幅加息0.25厘。

【23：54】加密貨幣交易所FTX創始人弗里德（Sam Bankman-Fried，SBF）在準備應對欺詐指控之際，對FTX的崩盤作出迄今最詳細的描述。他將FTX最終破產歸咎於整個加密貨幣市場崩盤和競爭對手的攻擊。

SBF周四在一篇博客文章中寫道：「我沒有偷錢，我當然也沒有藏匿數十億美元」，並稱「很遺憾，我對公眾的誤解和重大錯誤陳述反應遲緩。」

【23：02】【儲局官員】哈克：大手加息日子已過去 料下月或只加0.25厘】

【23：00】道指跌6點 納指倒跌0.6%

【21：47】【美國航空】美國航空上調收入預測 較疫前增17% 盤前升6%

【21：00】【日圓走勢】日圓急抽升1.4% 兌港元直撲6算 市場賭日本央行調整貨幣政策

【19：56】【AFF】滙豐林慧虹：金融界可培訓人才鞏固香港作為區域綠色金融樞紐地位

【19：21】【虛擬資產】勝利證券：加密資產納入監管增產品安全性 發表首份虛擬資產報告

【18：30】道指期貨跌23點，標指期貨跌6點

【17：29】【TSM】台積電第4季收入增78%勝預期 首季收入預測遜預期、削減資本開支

【16：23】【美國經濟】美國12月CPI有何關注重點？

【13：03】【AAPL】蘋果據報於2025年推出首款觸控屏幕Mac機 改用OLED技術

【12：15】道指期貨跌6點，報34104點，標指期貨持平，報3990點，納指期貨跌6點，報11470點。

【10：49】【港交所旗下】英國監管機構據報阻止LME重開亞洲時段期鎳交易

【10：16】【加密貨幣】幣安Binance計劃今年增聘15%至30%人手 冀在下輪牛市來臨前再次增長

【09：25】【快餐連鎖店】Subway據報正探討出售 估值或超過100億美元

【08：21】【儲局官員】柯林斯：傾向支持下次會議加息0.25厘 減慢加息步伐提高決策靈活性

【08：10】【裁員潮】貝萊德計劃裁員約500人 2019年以來首次裁員

===以下為1月11日（周三）收市===

市場聚焦美國周四公布去年12月消費物價指數（CPI）及周五大型銀行財報，市場憧憬數據會顯示通脹增速放慢，支持大市上揚。美股延續升勢，截至今晨5時（即收市），道指升268點，報33973點；標指升50點或1.3%，報3969點；納指升189點或1.8%，報10931點。蘋果升2.1% ， 特斯拉（Tesla）據報快達成在印尼設電動車廠的初步協議，並計劃擴建美國的超級工廠，股價升3.7%。

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航空板塊受到關注。大市早段，受到美國聯邦航空局（FAA）出現系統故障影響，美國所有航班一度全部停飛。其後FAA宣布停飛令已經取消，全美正在逐步恢復正常空中交通，多隻航空股上揚。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周按揭申請宗數回升1.2%，主要是受加按申請影響，因為上周30年定息按揭利率由6.58厘跌至6.42厘，刺激了再融資活動。

據市場消息，貝萊德將在全球裁員約500名員工，影響全球約2.5%的員工。去年這家世界最大資產管理公司因為股債市場大跌而業績受挫。在內部備忘錄中，CEO Larry Fink和總裁Rob Kapito對員工表示，「不確定因素使得先機而動比以往任何時候都更重要，我們要專注於為客戶服務。」這是貝萊德自2019年以來進行的首輪裁員，裁員後員工人數仍將比一年前高出約5%。貝萊德定於周五公布第四季度財報，截至去年9月底其全球員工總數約19,900名。

即市走勢︰

【01：30】美國總統拜登在《華爾街日報》發表關於大型科技公司濫用數據的文章，稱某些科技公司對個人數據的使用情況讓我感到憂心忡忡。呼籲跨黨派支持讓大型科技公司對濫用數據負責的立法計劃。

【01：07】LME三個月期鎳下跌逾5%，至每噸25970美元，此前消息稱英國金融監管機構阻止倫敦金屬交易所（LME）重啟亞洲時段的鎳交易。因懷疑該交易所是否有能力在該時段有序運作市場。LME曾在去年11月28日表示，希望在兩周內恢復亞洲時段的交易。

【00：59】負責審理虛擬貨幣交易所FTX案件的法官表示， 批准FTX繼續為其900萬用戶的姓名保密。同意FTX關於客戶名單繼續保密將具有價值的說法。FTX客戶和債權人名單將被封存三個月時間。

【00：45】歐股收市上升，德股高收1.17%，法股升0.8%， 英股升0.4%，泛歐STOXX 600指數升0.38%

【23：37】高盛集團大宗商品分析師Currie表示，預計油價到第三季度將反彈至110美元/桶；預計LME銅價到2023年底將達到11500美元/噸。

【23：36】紐約期油在EIA庫存周報發布時下挫至75.79美元，隨後反彈至76.63美元，使得即市漲幅重新擴大至將近2%。

【23：34】美國能源信息署（EIA）數據：1月6日當周，美國庫欣原油庫存增加251.1萬桶，創2021年12月份以來最大單周增幅。

【23：31】美國能源信息署（EIA）最新數據顯示，1月6日當周，美國EIA原油庫存增加1896.1萬桶，分析師預期減少71.983萬桶，之前一周增加169.4萬桶。美國石油協會（API）最新行業版周報顯示，美國1月6日當周API原油庫存激增1486.5萬桶，分析師預期會減少347.5萬桶，前值增加329.8萬桶。

【23：25】美國聯邦航空管理局（FAA）系統故障已排除，FAA在11日上午在社交媒體上發布最新消息說，暫停起飛措施已解除，美國各地空中交通正逐步恢復正常，將繼續調查系統故障原因。

【23：24】美國家居用品零售商Bed Bath & Beyond（美：BBBY）股價漲幅擴大至42%，刷新最近三個交易日盤中高位。

【23：21】美股明星科技股走高，特斯拉（美：TSLA）漲超5%，亞馬遜（美：AMZN）漲4%，Alphabet（美：GOOGL）漲2%。

【23：10】在美國聯邦航空管理局（FAA）系統故障，造成全美航班大範圍延誤或停飛之際，美國航空股普遍上漲，精神航空（美：SAVE）漲超2.4%領跑，美聯航（美：UAL）漲約1.8%，捷藍航空（美：JBLU）漲1.5%，達美航空（美：DAL）漲1.1%，美國航空公司（美：AAL）、夏威夷航空（美：HA）、以及阿拉斯加航空（美：ALK）漲超0.8%，美國西南航空（美：LUV）跌超0.2%。

【23：19】德國10年期國債收益率跌12個基點，至2.18厘，為去年12月19日以來的最低水平

【23：05】據市場消息，高盛（美：GS）約有三分之一的裁員，來自投行部門和全球市場研究部門。

【12：27】道指期貨升22點，報33871點；標指期貨升1點，報3942點，納指期貨跌3點，報11278點。

【10：10】【美股焦點】「新債王」岡拉克籲投資者研判利率走勢時 考慮債息倒掛問題較聯儲局言論重要

【09：03】【全球經濟】世銀大削2023年全球GDP預測至1.7% 警告存衰退風險

【08：26】【AAPL】蘋果自2008年起向App Store開發商支付3200億美元 增長趨於平穩

【08：25】【美股焦點】摩通料美CPI或低於預期 有利美股熊市反彈

===以下為1月10日（周二）收市===

美國聯儲局主席鮑威爾未有過激言論，美滙指數回順，進一步下試103關。另世界銀行預計，今年全球GDP增長1.7%，這是除2009和2020年的衰退之外，近30年來的最慢增速，美股開市後好淡爭持，美長債息回升。

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本港時間今晨5時，道指升186點或0.6%，報33704點；納指升106點或1%， 報10742點；標指升27點或0.7%， 報3919點。美滙指數企103水平，暫報103.27，升0.27%。

鮑威爾在瑞典舉行的央行研討會中，未有直接評論經濟前景和利率走向，僅指在通脹高企的情況，恢復價格穩定可能需要採取短期內不受歡迎的措施，暗示聯邦基金利率仍有一定上升空間。

美債息回升，10年期國債息率暫報3.6077厘，升逾7點子，即市最高曾觸及3.6374厘。

美國聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，需要繼續加息以遏制通脹，使通脹回落至2%局方目標。加息的規模和最終的利率峰值取決於數據。

世界銀行將2023年全球經濟增長預期，從去年6月份的增長3.0%下調至增長1.7%，這是近30年來第三低的增速；並預計美國2023年GDP將增長0.5%，去年6月預測為增長2.2%，這是自1970年以來最弱的非衰退表現。此外，由於能源成本飆升和借貸成本上升，預計2023年歐元區GDP將持平，而去年6月份的預測為增長1.9%。世銀稱發達經濟體的大幅放緩，可能預示新的全球衰退將要出現，因為央行加息的影響加劇、俄烏戰爭仍在繼續，以及世界主要經濟引擎停滯不前。

瑞信分析師Zoltan Pozsar在最新的報告《戰爭與和平》中稱，「經濟戰爭」時代尚未落幕，2023年並沒有什麼不同，他甚至預計聯儲局將在今年夏天重啟量化寬鬆政策（QE），以穩定金融體系。

美國11月批發庫存終值為1%，符合市場預期及與初值相同。

美國代表小型商會的NFIB（National Federation of Independent Business）公布小型企業樂觀指數跌2.1點至89.8，低於預期的91.5，已連續12個月低於49年平均值98，老闆們對未來6個月經營情況好轉的預期惡化8個百份點，到淨負值51%，通脹仍然是最大的問題。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【05：09】醫療器械和製藥行業關鍵滅菌和實驗室測試及諮詢服務提供商Sotera Health Co.（美：SHC）收漲100%，創該公司美國IPO以來最大單日漲幅。

【05：02】美國家居用品零售商Bed Bath & Beyond （美：BBBY）收漲20%，創2022年8月份以來最大單日漲幅。公司第三季虧損3.93億美元，市場憧憬有財團將洽購BBBY。

【05：01】熱門中概股普遍造好，富途控股漲逾5%，蔚來、網易漲逾4%，阿里巴巴、微博漲逾3%，小鵬汽車漲逾2%，嗶哩嗶哩、唯品會、理想汽車、百度漲逾1%，京東、愛奇藝、騰訊音樂小幅上漲。Boss直聘漲逾2%，每日優鮮小幅上升。

【05：01】美國三大股指收漲，納指初步收漲0.9%。Lucid集團漲約6.0%，領跑成長指數的成分股，奈飛漲4%，網易漲3.8%，生物科技公司Illumina則跌逾6%表現最差。

【04：38】市場消息：美國電動汽車公司Rivian的多位高管離職。

【04：30】巴克萊將阿里巴巴ADR目標價，從114美元上調至141美元。

【04：01】知情人士透露，奈飛正在限制部分員工查看其他員工薪資信息的能力，這是該公司一個重大轉變，奈飛長期以來一直向員工提供罕見的薪資透明度。

【03：34】紐約2月原油期貨收漲0.49美元，漲幅0.65%，報75.12美元/桶。

【03：14】總部位於舊金山的Scale AI本周裁掉20%員工，該公司為客戶公司提供用於機器學習的數據標記服務。該公司沒有透露有多少人在Scale AI工作。早在2022年2月，該公司就告訴媒體，員工人數大約為450人。

【02：50】紐約2月黃金期貨結算價收跌將近0.1%，報1876.5美元。

【02：46】美國白宮一位知情官員透露，耶倫應拜登要求繼續擔任美國財長。上述官員表示，拜登在12月中旬提出這項要求，他正在為內閣的改組做準備。耶倫曾於去年11月表示，自己打算服務到拜登本屆任期結束。國會即將就提高債務上限展開較量，而聯儲局為遏制通脹持續加息，也令美國經濟面臨衰退威脅，在種種挑戰中，耶倫的留任可以確保財政部保持穩定。

【02：41】拜耳公司的投資者Bluebell Capital Partners尋求對拜耳的公司治理進行全面改革。過去幾個月，Bluebell一直在與拜耳監事會進行幕後溝通。Bluebell要求拜耳將農作物科學部門從製藥部門剝離出來。該公司還一直敦促拜耳探索出售或上市其消費者健康部門，並呼籲為其監事會任命一位新的獨立主席。

【01：48】歐洲央行管委森特諾表示，歐洲央行正在接近本輪加息進程的尾聲。他指歐元區通脹仍太高， 除了提高利率別無選擇。

【01：04】美國能源信息署（EIA）：預計2023年布蘭特原油價格為83.10美元/桶，之前預計為92.36美元/桶。

【00：58】加拿大皇家銀行：預計加拿大央行將在1月政策會議上加息25個基點。

【00：45】歐股收市下跌，德國DAX 30指數收跌0.12%，法國股指收跌0.55%，英國股指收跌0.39%。泛歐stoxx 600指數跌0.59%

【00：06】知名對沖基金經理，億萬富豪Paul Tudor Jones將鮑威爾的抗通脹行動比作登月任務，認為鮑威爾面對的是40年來最艱鉅的經濟環境。身為Jones Tudor Investment Corp創始人的Jones表示，消費者通過防疫紓困法案和其他財政和貨幣刺激措施累積了大量儲蓄。對於鮑威爾來說，如何在不造成破壞的前提下，縮減刺激規模是件非常困難的事。

【00：06】惠譽表示，信貸表現疲軟預計將成為2023年美國銀行財務表現的焦點；預計美國銀行業存款在2023年將減少1.6萬億美元，2024年將進一步減少1.4萬億美元。持續的高利率可能會給美國銀行的流動性帶來壓力。

【00：01】市場消息透露， 美國聯邦貿易委員會（FTC）正在審查可口可樂和百事可樂的定價做法，調查顯示據悉已進入初步階段，可口可樂表示，正在遵守FTC的要求。

【23：42】特斯拉（美：TSLA）跌超3%，此前一度漲2%，特斯拉12月份中國產汽車銷量環比下降44.4%至55,796輛。

【23：41】美國10年期國債收益率漲9.2個基點，至3.608厘；30年期國債收益率漲8.8個基點，至3.738厘。

【23：21】據知情人士透露，法國巴黎銀行正考慮出售多個新興市場的業務，這是其消費金融部門未來發展規劃的一部分。知情人士稱，法巴銀行正在為其在南非和東歐的個人理財業務探索各種選擇。該銀行還在逐步關閉斯堪的納維亞地區的一些消費金融業務。

【23：17】【美國加息】摩通CEO戴蒙：聯儲局或有50%機率加息至6厘 贊成暫停加息審視政策影響

【22：18】鮑威爾講話未有評論利率和經濟前景，道指期貨跌幅收窄，暫跌42點，納指期貨跌0.2%

【12：26】道指期貨跌81點，報33589點，標指期貨跌11點，報3902點，納指期貨跌38點或0.3%，報11147點。

【11：35】【ChatGPT】微軟據報考慮入股ChatGPT母企 牽頭重注100億美元

【08：34】【儲局官員】博斯蒂克：聯儲局利率峰值至少逾5厘 加息幅度取決於本周的一項數據

【08：09】【AAPL】蘋果據報計劃放棄使用博通、高通關鍵芯片 改用自家研製芯片

===以下為1月9日（周一）收市===

美國消費者對未來一年通脹預期紓緩，刺激道指一度漲304點，惟午市後蒸發升幅轉跌，兩位聯儲會官員表示利率可能突破5厘 ；納指則在Tesla急升下維持升勢。截至今晨5時（即收市），道指倒跌112點，報33517點；標指跌2點或0.1%，報3892點；納指升66點或0.6%，報10635點。特斯拉升5.9%。美滙指數跌0.7%，報103.17。

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美國三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）表示，預計聯儲會將加息至超過5厘。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）認為，應該到第二季度初加息到5厘以上，然後維持不變「很長一段時間」。

美國10年期債息低見3.508厘；市場預期石油需求受惠中國經濟加速增長，紐約期油報74.63美元，漲1.2%；布蘭特期油升1.4%，收報79.65美元。

美國周四公布去年12月消費物價指數（CPI）前夕，紐約聯儲發表月度調查報告，結果顯示去年12月，美國消費者一年期通脹預期回落至5%，創2021年7月以來的一年半新低，此前為5.2%。

消費者同時預計將大幅縮減開支，家庭開支的一年期預期下降一個百分點，至5.9%，為去年1月以來的最低水平，遠低於5月創下的歷史新高9%。

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編輯：姚卓然