【美股市況】Tesla曾飇逾9% 道指一度漲逾300點 美滙下試103　 納指升2%（不斷更新）

美滙指數再大跌，下試103水平，最新報103.03，跌0.8%，美滙下跌利好環球股市走勢，道指一度漲逾300點，納指升2%，標指升1.2%。歐洲股市上升1%。

科技股帶領美股升市，重磅股以Tesla（美：TSLA）表現最佳，曾飇逾9%。

紐約聯儲銀行發表月度調查報告，顯示美國消費者認為通脹壓力減輕，同時預計將大幅縮減開支。消費者一年期通脹預期回落至5%，創2021年7月以來的一年半新低，此前為5.2%。

中國復甦概念利好油價升3%，布蘭特期油重上80美元水平，紐約期油報76.16美元。中概股盤前上升。

美國10年期債息偏軟，暫報3.517厘。

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編輯：姚卓然