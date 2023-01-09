▲ 【大行看法】瑞士百達財管：60%股40%債投資策略將再獲青睞 內房料僅溫和復甦但不會強勁反彈

瑞士百達財富管理亞洲首席投資官兼全權委託投資組合管理主管胡冠廉（Hugues Rialan）表示，去年各個資產類別均出現高波動性，相信今年情況持續，但波動性意味積極主動的投資策略將愈顯重要，相信市場對債券的興趣將持續增加，60%股及40%債的投資組合策略將再度受到青睞，多元資產策略的價值亦將重新獲得肯定。

他續稱，中國重新開關下，內地消費者重來的故事將再次出現，除利好中港，亞洲其他國家也會因此受惠。

疫情對就業市場構成衝擊 拖累樓市

內房方面，瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東指，中央推出一系統放寬樓市措施，向內房開發商注入流動性，相信可令內房市場回穩，並出現溫和復甦，但內房行業出現強勁反彈的可能性則不大，因行業在結構性上已過了高峰，未來將由供應不足轉為供應過剩，同時疫情對就業市場構成衝擊，亦成為拖累樓市需求的負面因素。

陳東認為，受內房對經濟貢獻力度將大不如前影響，未來中國經濟增長速度放緩的速度將較市場預期般快，預期未來中國長遠經濟增長只有約4%至4.5%。

瑞士百達財管預期，今年中國經濟增長將溫和回升，預期2023年中國經濟增長預測維持在4.5%，整體通脹率預測為3.0%。陳東繼續看好石油和天然氣股，其估值具吸引力，且有大量自由現金流，並派發穩定股息，總體上看好醫療保健股，相信在溫和衰退之際，這些股票有望表現穩健（金融股亦是如此），工業股則看好具有電氣化、能源效率和數碼化等結構性驅動因素的公司。

環球經濟方面，胡冠廉指，銅等大宗商品的期貨價格及隔夜同業拆息等數據指標均顯示，全球經濟陷入衰退似乎已成定局，隨美股風險溢價下降，高收益利差仍低於衰退水準，經濟仍有機會軟著陸，預期加息仍會持續一段時間，美國和歐洲將在2023年初陷入溫和衰退，今年美國GDP將下降0.2%，歐元區今年冬天能源供應依然具有很大的不確定性，預期歐元區經濟增速將從2022年的3.3%，下降到2023年的負0.2%。

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編輯：陳韻妍