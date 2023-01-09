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英或改發獎金冀停護士罷工 辛偉誠拒透露是否睇私家醫生

環球社會熱點 13:13 2023/01/09

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英國護士百多年來首次舉行罷工，爭取加人工應對現時生活成本上升。當地媒體報稱，政府或以一次性獎金形式為護士加薪，讓工會停止再次罷工。同時，首相辛偉誠拒絕透露，他是否睇私家醫生。

英護士工會或接受1成加幅 較要求減半 【下一頁】

《衛報》引述消息指出，政府打算向醫療人員發放一次性獎金，可能以應對冬季生活成本為由，換取護士工會同意停止繼續罷工。辛偉誠（Rishi Sunak）周日（8日）受訪時表明，有意尋求其他方法幫助英格蘭的護士。

訪問中辛偉誠被問及，護士是否仍可能在2022至23財政年度加薪時，稱政府有意與工會領袖商討，強調幅度需要「負責任」及「可負擔」。政府高層亦早已表明，不可能在為護士大幅加薪。

護士工會皇家護理學院（RCN）秘書長卡倫（Pat Cullen）指出，辛偉誠有意商討護士薪酬調整意味未來罷工或有機會取消。RCN早前宣布，如談判失敗，將在下周三及四（18及19日）再次舉行罷工。

Tesco有一原因唔派年終花紅 員工僅收花街朱古力 【下一頁】

辛偉誠去年被爆出，在收費高昂的私家診所登記，而無使用公家醫療服務，引來在野工黨抨擊及大眾關注。他在周日訪問中未有正面回應，只強調自己出身於國民保健服務（NHS）家庭，父親是一名公立家庭醫生。

記者繼續追問下，辛偉誠亦只稱，英國應該善加運用私營醫療資源，使民眾能夠有選擇權。卡倫表示，公務人員應該向大眾解釋，自己是否選擇私家醫生服務。

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責任編輯：吳漢培

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