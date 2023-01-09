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【AI爭議】ChatGPT成「出貓」神器　紐約公立學校禁用

科技 12:41 2023/01/09

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紐約公立學校宣布禁止學生使用ChatGPT。

由Elon Musk共同創立的非營利人工智能研究組織OpenAI，去年底推出了一款新型聊天機器人模型ChatGPT，開放大眾免費測試之後，引起網路熱潮，甚至被稱為「AI創作界新星」。不過，ChatGPT最近就因為上知天文下知地理的超強能力，而引發教師們憂心，紐約公立學校甚至直接宣布禁止學生使用ChatGPT。

【ChatGPT之後】Ellie AI模擬用戶撰寫習慣　自動回覆Email

【ChatGPT】ChatGPT母企OpenAI　最新投資估值倍升至2265億

ChatGPT自去年11月開放免費測試後，就令不少人躍躍欲試。ChatGPT能夠針對五花八門的問題，生成結構合理且令人信服的答案，例如可編寫代碼來解決編程問題，甚至撰寫論文。正因如此，這引起了教育工作者的警覺，他們憂慮學生只需利用ChatGPT，就能輕鬆簡單地完成論文以及作弊。

據路透社報道，繼早前機器學習國際大會（The International Conference on Machine Learning，ICML）宣布，將禁止包含 ChatGPT 等大型語言模型所生成之內容的論文。紐約市教育局近日就制定新規則，禁止公立學校的裝置和Wi-Fi網絡連接ChatGPT服務。

紐約公立學校　網絡過濾ChatGPT

紐約市教育局發言人Jenna Lyle表示，ChatGPT可以快速和簡單地提供問題的答案，但並不能提升批判性思維和解決問題的技能。未來學校系統將會採用網絡過濾阻擋ChatGPT網站，就如部分學校不讓公用設備連上YouTube、Facebook等的情況。

不過要留意的是，學生仍然可以在校外，使用自己的設備和網絡連接到ChatGPT網站。Lyleu 另強調，如有興趣研究下一代聊天機械人背後技術的學生，可以申請訪問權限。

【蘋果有聲書】蘋果藉AI語音技術　推Apple Books「有聲書旁白服務」

責任編輯：曾曉汶

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