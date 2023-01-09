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【中港通關】跨境陸路運輸漸復常　2023港出口值料升5%

商業 12:38 2023/01/09

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疫情期間跨境陸路運輸中斷，商企被迫經水路或空運輸送貨物，導致物流成本大幅上升。中港兩地正式通關，跨境物流活動逐漸復常，本港物流業將迎來復甦契機。香港貿發局研究總監范婉兒日前稱，中國放寬防疫限制後，相信跨境物流將在農曆新年後逐步理順。她預計，今年香港出口值將按年升5%，若下季跨境物流及通關暢順，不排除將上調全年出口增長預測。

【通關商機】3實體展疫後回歸　搶通關先機吸逾萬買家　展商料2023生意額增10%

本港物流業對通關普遍表示歡迎，相信通關會為行業帶來「救藥」。翹日天物流有限公司創辦人之一陳曉晴表示，隨著中港通關後跨境陸路運輸逐漸復常，兩地物流活動將會回復昔日頻繁之象。她解釋，疫情期間的貨物運輸改為主要依靠水路或空運，物流成本大幅提高令經營成本上升。陳對通關反應正面，預計跨境陸路運輸活動在通關後將有超過5成增長。惟她對自己生意在2023年的表現不甚樂觀，受全球經濟環境不明朗、俄烏地緣政治局勢不穩、外國對港實施貿易限制，及中國疫情仍未受控等多項負面因素影響，預料今年生意總額將錄得按年跌幅。

運輸及物流局發言人表示，跨境貨車運輸限制放寬可保障供港物資穩定、產業鏈和供應鏈順利運作，以及粵港兩地社會經濟發展，經兩地政府緊密溝通後，相關運輸模式會進一步優化調整，讓跨境物流回復正常運作；又強調兩地政府會繼續保持溝通，監察跨境貨車運輸的運作情況，並與業界保持聯繫，確保跨境貨運持續暢順運作。

【兩地通關】1月8日通關　商會希望盡快實行「港車北上」計劃

記者：楊嘉軒

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