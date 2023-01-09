曼聯人工開支冠絕英超 擬定球員周薪上限為20萬英鎊

曼聯的球員薪酬開支冠絕英超，有指曼聯有意控制開支並設定一項「C朗條款」，訂定球員周薪上限為20萬英鎊（約189萬港元）。曼聯前鋒拉舒福特受「C朗條款」影響，英媒料其很有可能會被其他球會挖角。

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曼聯前總裁活華特（Ed Woodward）執掌年代，球會願意開出高薪吸引C朗拿度（Critiano Ronaldo）等名氣高的球星加盟。

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不過英媒估計，曼聯最新的年度薪酬支出為2.28億英鎊（約21.6億港元），冠絕英超聯賽。

有指李察阿諾特（Richard Arnold）接手曼聯後，希望減少球隊因薪酬差異過大而不和的情況。球隊擬禁止再開出C朗水平的高薪，設定「C朗條款」將球員周薪上限定為20萬英鎊。

隊長麥佳亞（Harry Maguire）、華拉尼（Raphael Varane）、卡斯米路（Casemiro）和般奴費蘭迪斯（Bruno Fernandes）這類資深球員，周薪會介乎18萬至20萬英鎊，如未能取得歐冠資格就會受罰。

據悉，曼聯期望球隊有更多這類級數球員獲上述水平薪金，而非每周斥50萬英鎊（約474萬港元）養一個超級球星。

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門將迪基亞（David de Gea）料首當其衝，其周薪目前為37.5萬英鎊（約355萬港元），合約將於今年夏天到期，預期要大幅減薪至大約24萬英鎊（約227.4萬港元）。

拉舒福特（Marcus Rashford）的合約也將在一年半後到期，但曼聯不希望製造特殊情況。而巴黎聖日耳門（PSG）願意開出翻倍人工挖角，曼聯要與拉舒福特續約或有難度。

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責任編輯：鄭錦玲