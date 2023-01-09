  • 21°C
香港時間 : 2023109日 (週一) 13:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

曼聯人工開支冠絕英超 擬定球員周薪上限為20萬英鎊

環球社會熱點 12:34 2023/01/09

分享：

分享：

曼聯的球員薪酬開支冠絕英超，有指曼聯有意控制開支並設定一項「C朗條款」，訂定球員周薪上限為20萬英鎊（約189萬港元）。曼聯前鋒拉舒福特受「C朗條款」影響，英媒料其很有可能會被其他球會挖角。

C朗料獲沙特政府放行 准與未婚妻同居 【下一頁】

曼聯前總裁活華特（Ed Woodward）執掌年代，球會願意開出高薪吸引C朗拿度（Critiano Ronaldo）等名氣高的球星加盟。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

不過英媒估計，曼聯最新的年度薪酬支出為2.28億英鎊（約21.6億港元），冠絕英超聯賽。

有指李察阿諾特（Richard Arnold）接手曼聯後，希望減少球隊因薪酬差異過大而不和的情況。球隊擬禁止再開出C朗水平的高薪，設定「C朗條款」將球員周薪上限定為20萬英鎊。

隊長麥佳亞（Harry Maguire）、華拉尼（Raphael Varane）、卡斯米路（Casemiro）和般奴費蘭迪斯（Bruno Fernandes）這類資深球員，周薪會介乎18萬至20萬英鎊，如未能取得歐冠資格就會受罰。

據悉，曼聯期望球隊有更多這類級數球員獲上述水平薪金，而非每周斥50萬英鎊（約474萬港元）養一個超級球星。

C朗正式在沙特亮相 「在歐洲已贏得一切」 【下一頁】

門將迪基亞（David de Gea）料首當其衝，其周薪目前為37.5萬英鎊（約355萬港元），合約將於今年夏天到期，預期要大幅減薪至大約24萬英鎊（約227.4萬港元）。

拉舒福特（Marcus Rashford）的合約也將在一年半後到期，但曼聯不希望製造特殊情況。而巴黎聖日耳門（PSG）願意開出翻倍人工挖角，曼聯要與拉舒福特續約或有難度。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

大坂直美證實缺席澳網 未透露退賽原因
今日
大坂直美證實缺席澳網 未透露退賽原因
祖高域難赴美參賽 美國延長非公民入境疫苗接種要求
2023/01/05
祖高域難赴美參賽 美國延長非公民入境疫苗接種要求
C朗加盟沙特球會艾納斯 年薪16億創球壇紀錄
2022/12/31
C朗加盟沙特球會艾納斯 年薪16億創球壇紀錄
全球各界名人悼念 懷緬一代巴西球王比利
2022/12/30
全球各界名人悼念 懷緬一代巴西球王比利
比利女兒稱正經歷悲傷及失望 巴西球王留院一個月
2022/12/29
比利女兒稱正經歷悲傷及失望 巴西球王留院一個月

你可能感興趣

大坂直美證實缺席澳網 未透露退賽原因
今日 08:05
大坂直美證實缺席澳網 未透露退賽原因
祖高域難赴美參賽 美國延長非公民入境疫苗接種要求
13:27 2023/01/05
祖高域難赴美參賽 美國延長非公民入境疫苗接種要求
C朗加盟沙特球會艾納斯 年薪16億創球壇紀錄
14:06 2022/12/31
C朗加盟沙特球會艾納斯 年薪16億創球壇紀錄
運動員 足球 曼聯 英超 C朗拿度

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月09日 時間13:00）

下一篇文章

【英國王室】哈里稱部分王室成員「與魔鬼為伍」 認梅根一直與凱特不和
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

《刺針》：薄血藥現致命副作用隱憂 研究數據不實
《刺針》：薄血藥現致命副作用隱憂 研究數據不實
Tesco有一原因唔派年終花紅 員工僅收花街朱古力
Tesco有一原因唔派年終花紅 員工僅收花街朱古力
【烏克蘭戰爭】俄單方面停火期滿 誓言將在烏推進
【烏克蘭戰爭】俄單方面停火期滿 誓言將在烏推進
新型冠狀肺炎全球疫情（01月09日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月09日 時間13:00）
【英國王室】哈里爆英女王駕崩前 1人阻梅根赴蘇格蘭
【英國王室】哈里爆英女王駕崩前 1人阻梅根赴蘇格蘭
【英國王室】梅根笑凱特生完變蠢 遭護妻威廉鬧無禮
【英國王室】梅根笑凱特生完變蠢 遭護妻威廉鬧無禮
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款