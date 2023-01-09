【卓悅653】卓悅控股：前股東葉俊亨破產與公司無關、旗下合豐隆清盤影響不大　歌手JW男友破產聆訊下月進行（第二版）

▲ 【卓悅653】卓悅控股旗下公司被清盤、創辦人葉俊亨被頒令破產 歌手JW男友破產聆訊下月進行

卓悅控股 （00653） 旗下合豐隆有限公司（前稱卓悅化粧品批發中心）早前遭兩間債權人公司入稟提出清盤呈請，高院今日（9日）開庭處理，正式頒令公司清盤。

卓悅創辦人葉俊亨、其妻鍾佩雲及兒子、歌手JW王灝兒男友葉韋彤早前亦被入稟申請破產，高院今處理葉俊亨的破產聆訊，他未有到庭，法庭正式頒下破產令。

卓悅控股：合豐隆清盤對核心業務和財務無重大影響

卓悅控股發公告稱，留意到近日多家媒體報道集團前股東葉俊亨及其家人的破產案，表示葉俊亨及鍾佩雲於2020年2月起已非集團主要股東。二人亦於2021年6月29日起，於集團已沒有任何職務。有關葉氏家族3人之訴訟案件均與集團無關，亦不會對集團構成業務影響。

卓悅控股指，由於集團對合豐隆所有債務均無擔保責任，合豐隆之董事皆與上市公司之董事並無重疊，而且其營運一直與上市公司之新業務無關，因此董事會深信，合豐隆清盤對公司及其他附屬公司目前的核心業務經營和財務狀況並無重大影響。

最近香港恢復與內地通關，卓悅控股預期，自由行旅客來港將會令香港零售業進一步復蘇，加上農曆新年將近，預料會為卓悅線上線下零售及美顏業務帶來刺激作用，集團有信心本年農曆新年營業額會較去年同期有雙位數增長。

法官：合豐隆一方沒有相關和解方案

根據司法機構網頁，鍾佩雲和葉韋彤的聆訊在2月7日進行。

是次清盤呈請由日景投資及彬裕投資提出。合豐隆一方要求法庭押後案件3個星期，待各方商討和解。不過，法官吳嘉輝指，合豐隆一方沒有相關和解方案，缺乏良好理由押後聆訊3星期，因此拒絕申請，並下令合豐隆清盤，其涉及欠款約390萬元。

（第二版加入卓悅控股公告）

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編輯：陳韻妍