▲ 【卓悅653】卓悅控股旗下公司被清盤、創辦人葉俊亨被頒令破產 歌手JW男友破產聆訊下月進行

卓悅控股 （00653） 旗下合豐隆有限公司（前稱卓悅化粧品批發中心）早前遭兩間債權人公司入稟提出清盤呈請，高院今日（9日）開庭處理，正式頒令公司清盤。

卓悅創辦人葉俊亨、其妻鍾佩雲及兒子、歌手JW王灝兒男友葉韋彤早前亦被入稟申請破產，高院今處理葉俊亨的破產聆訊，他未有到庭，法庭正式頒下破產令。

法官：合豐隆一方沒有相關和解方案

根據司法機構網頁，鍾佩雲和葉韋彤的聆訊在2月7日進行。

是次清盤呈請由日景投資及彬裕投資提出。合豐隆一方要求法庭押後案件3個星期，待各方商討和解。不過，法官吳嘉輝指，合豐隆一方沒有相關和解方案，缺乏良好理由押後聆訊3星期，因此拒絕申請，並下令合豐隆清盤，其涉及欠款約390萬元。

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編輯：陳韻妍