  • 21°C
香港時間 : 2023109日 (週一) 13:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【卓悅653】卓悅控股旗下公司被清盤、創辦人葉俊亨被頒令破產　歌手JW男友破產聆訊下月進行

股市 12:04 2023/01/09

分享：

分享：

【卓悅653】卓悅控股旗下公司被清盤、創辦人葉俊亨被頒令破產　歌手JW男友破產聆訊下月進行

卓悅控股 （00653） 旗下合豐隆有限公司（前稱卓悅化粧品批發中心）早前遭兩間債權人公司入稟提出清盤呈請，高院今日（9日）開庭處理，正式頒令公司清盤。

卓悅創辦人葉俊亨、其妻鍾佩雲及兒子、歌手JW王灝兒男友葉韋彤早前亦被入稟申請破產，高院今處理葉俊亨的破產聆訊，他未有到庭，法庭正式頒下破產令。

法官：合豐隆一方沒有相關和解方案

根據司法機構網頁，鍾佩雲和葉韋彤的聆訊在2月7日進行。

是次清盤呈請由日景投資及彬裕投資提出。合豐隆一方要求法庭押後案件3個星期，待各方商討和解。不過，法官吳嘉輝指，合豐隆一方沒有相關和解方案，缺乏良好理由押後聆訊3星期，因此拒絕申請，並下令合豐隆清盤，其涉及欠款約390萬元。

相關文章：【零售股】卓悅接復牌指引　料9月30日刊發去年全年業績

相關文章：【卓悅653】卓悅創辦人葉俊亨夫婦、歌手JW王灝兒男友遭入稟申請破產　卓悅：葉俊亨家族請破產與集團無關（第二版）

【開市追揸沽】通關落實恒指會否「見光死」？拆解阿里、內房利好消息

編輯：陳韻妍

港股 歌手 王灝兒 卓悅 法官 卓悅控股（00653）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【石Sir一周前瞻及異動股】中國海外發展、香港交易所、阿里巴巴（立即收看）

下一篇文章

【小米1810】小米雷軍退出小米影業董事長職務　小米股價曾彈8%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【馬雲行蹤】馬雲曼谷行蹤曝光　睇打拳、食海鮮、見謝國民　食肆老闆合照大讚謙虛（組圖）
【馬雲行蹤】馬雲曼谷行蹤曝光　睇打拳、食海鮮、見謝國民　食肆老闆合照大讚謙虛（組圖）
【大劉澄清】劉鑾雄向呂麗君購入灣仔壹環特色戶　「不忍看到有機會被人輸掉本是子女的身家財產」
【大劉澄清】劉鑾雄向呂麗君購入灣仔壹環特色戶　「不忍看到有機會被人輸掉本是子女的身家財產」
【港股市況】阿里巴巴小米齊升逾7%　恒指午後升360點　新東方在綫升一成創新高　內房物管回吐（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴小米齊升逾7%　恒指午後升360點　新東方在綫升一成創新高　內房物管回吐（不斷更新）
【螞蟻集團】阿里巴巴彈逾8%重上110　馬雲放棄螞蟻集團控制權、料為重新上市準備　阿里強調集團股權不變（附前後架構圖）
【螞蟻集團】阿里巴巴彈逾8%重上110　馬雲放棄螞蟻集團控制權、料為重新上市準備　阿里強調集團股權不變（附前後架構圖）
【阿里巴巴9988】2023年阿里曝光大增？ 張勇接受官媒訪問：促進實體和數碼經濟高度融合
【阿里巴巴9988】2023年阿里曝光大增？ 張勇接受官媒訪問：促進實體和數碼經濟高度融合
【2023展望】花旗：恒指上半年先見24000點、看好H股多於A股　薦6隻H股首選股（附名單）
【2023展望】花旗：恒指上半年先見24000點、看好H股多於A股　薦6隻H股首選股（附名單）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款