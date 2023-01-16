宏利多元化醫保危疾計劃　勇奪多項大獎　周全照顧家人康健需要

▲ 宏利香港榮獲「最佳危疾保障」、「最創新產品」及「最佳醫療保障」三項大獎。左圖：宏利人壽保險（國際）有限公司香港及澳門助理副總裁兼計價總監鄭達邦（右）從頒獎嘉賓胡孟青手中接過獎座。右圖：宏利人壽保險（國際）有限公司市場策劃及產品開發部總監梁詠儀（右）從頒獎嘉賓林昶恆手中接過獎座。

獎項：最佳危疫保障/最創新產品/最佳醫療保障

持續近3年的疫情令大眾更注重健康，亦察覺到需要及早為自己和家人選擇合適的康健保障方案。了解到大眾的所想，宏利香港也積極回應客戶的需求，推出創新、保障周全的康健保障產品，並憑着「宏利晉悅自願醫保靈活計劃」（「宏利晉悅」）及「守護無間危疾保」在今屆「優秀保險企業大獎」中囊括三大獎項。

宏利香港一直致力為客戶提供周全和貼心的醫療及危疾保險，並加入眾多市場罕見及創新的元素，令保障提升。宏利香港及澳門首席產品總監李旭明表示：「非常高興能得到一眾專業評審及市民大眾的認同，是次獲獎能印證宏利作為康健專家，在本港康健保障產品市場上的領導地位，實在令團隊深感鼓舞。」

▲ 宏利香港及澳門首席產品總監李旭明表示，未來會繼續積極聆聽客戶的需求，同時在產品設計上尋求創新突破，與時並進。

全數賠償保障眾多 醫護專員全程陪伴

宏利香港憑「宏利晉悅」榮獲今屆「優秀保險企業大獎」的「最佳醫療保障」大獎。李旭明指研發「宏利晉悅」背後的原因是，眼見醫療成本不斷上升，為大眾帶來一定的財政壓力。宏利香港早前曾經就市民對2019冠狀病毒病的認知和取態進行調查¹，發現大部分受訪者擔心日後有新的未知疾病在香港蔓延，更有三分之一的受訪者在疫情爆發之後，為自己或家人搜尋或購買保險產品。

「宏利晉悅」提供多元化保障，可全數賠償多個主要保障項目的醫療費用，且不設分項賠償限額，更特別是精神科治療（只限香港）及妊娠併發症治療均是全數賠償，讓客戶及時獲得優質的醫療服務並減輕醫療開支的沉重負擔。

據香港衛生署《二零零一年至二零二零年主要死因的死亡率》顯示，惡性腫瘤（癌症）是頭號殺手，治療癌症的路並不容易。因此宏利為「宏利晉悅」的癌症患者客戶提供全方位「醫護專員支援服務」²，由一位專屬的醫療專案經理照顧患者的醫療和情緒需要、處理和索償相關的查詢，屬市場罕有。「我們也和香港中文大學醫院合作，為癌症患者客戶提供一次免費個人醫療諮詢。」李旭明續說。

▲ 「宏利晉悅自願醫保靈活計劃」讓客戶及時獲得優質的醫療服務並減輕醫療開支的沉重負擔。

守護無間危疾保 多重保障靈活賠償

榮獲「最佳危疾保障」及「最創新產品」兩項大獎的「守護無間危疾保」則是能夠提供周全保障的危疾產品。李旭明分享：「宏利在2022年4月進行網上調查³發現，有46%受訪者尋求提供持續財政支援的計劃，務求能延續保障，以及靈活選擇不同賠償方案。」

宏利香港致力支援社會，不斷開發以客戶為中心的服務及方案，而「守護無間危疾保」提供靈活選項，讓客戶在不幸患上危疾或嚴重疾病時獲得支援，進而選取切合個人醫療需要的治療，踏上康復之路。

即使醫療技術進步，對抗癌症依然是一場持久戰，為病人及病人家庭帶來持續的經濟壓力。宏利香港明白到不同癌症種類及階段，患者均會有不同需要，因此「守護無間危疾保」提供3種靈活賠償方案，包括為第三或第四期癌症患者提供市場首創⁴的末期癌症靈活選；就新確診、復發、擴散或持續之癌症提供持續守護保障；或為持續接受積極治療或晚期護理的患者提供持續癌症現金保障選項。靈活的選擇讓客戶可以因應個人情況及財政需要選擇賠償方案。

▲ 「守護無間危疾保」提供周全保障及靈活選項。

港人認知度提高 產品銷售額同比增加兩成

本港人口老化問題嚴重，認知障礙及柏金遜病漸趨普及⁵，應對老年疾病對醫療資源及患者家庭帶來不少挑戰。「守護無間危疾保」提供額外5次癌症保障、額外2次心臟病或中風保障及市場罕見的額外1次認知障礙或柏金遜病保障⁶，總賠償額可達到名義金額1,000%。

李旭明表示，自「守護無間危疾保」系列推出後，危疾產品佔康健及保障產品銷售的比重增長達一倍。2022年第三季，宏利香港危疾產品的年度化保費等值銷售額較去年同期錄得20%的增幅。

1. 宏利香港委託YouGov在2022年8月下旬對1,020位18歲或以上的人士進行調查。

2. 全方位「醫護專員支援服務」並不構成此計劃的一部分。此等服務是一項行政安排，並非計劃的產品特點。

3. 宏利於2022年4月進行網上調查，訪問了香港633名年齡介乎25歲至54歲、每月家庭收入3萬港元或以上的成年人。

4. 關於「末期癌症靈活選」及「生活守護保障」為「市場首創」的描述是基於宏利分別於2022年7月25日及2020年7月27日推出的相同計劃特點／保障時，與本港主要人壽保險公司公開發售予個人客戶的其他危疾計劃所作之比較，乃市場首創。

5. 「為認知障礙症長者提供的護理服務」，2017年立法會秘書處資訊服務部資料研究組。

6. 僅適用於首次嚴重危疾的索償並非就認知障礙（亦即亞爾茲默氏症／不可還原之器質腦退化性疾病（痴呆））或柏金遜病作出賠償。

註：本文內容並未載有保單的所有條款，而完整的保單條款可參閱相關保單文件。

（特約）