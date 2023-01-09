【安倍晉三身亡】兇手收近6萬現金禮物 料被起訴謀殺

日本前首相安倍晉三去年遇刺身亡，兇手山上澈也被捕還押候審。山上澈也親屬稱，有人向他贈送大量禮物，包括100萬日圓現金等。檢察部門亦預計，將以謀殺罪名起訴山上澈也，案件將在周五（13日）開審。

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共同社引述山上澈也親人報稱，扣押山上澈也的大阪收留所接獲大量禮物，向他贈送100萬日圓現金（約5.9萬港元）﹑食物及其他禮物。

同時，網上亦有人發起聯署，希望減少山上澈也刑期，暫時已收到過萬人簽署支持。其中有人認為山上澈也是受害者之一，亦有人指不是安倍遇刺一案，亦不會讓人了解 「統一教」在日本政壇的影響力。

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據悉，日本檢察部門審視所有證據後，相信會以謀殺及違反槍械管制罪名起訴山上澈也。檢察部門亦被指認為，山上澈也的心理狀態合理出庭要求，案件將在周五開始審訊。

周日（8日）仍有民眾前往安倍遇刺地點﹑奈良市大和西大寺站外獻花。曾到現場哀悼的74歲民眾Shigeo Mori表示，安倍衷心為日本付出，離世令人感到遺憾。

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責任編輯：吳漢培