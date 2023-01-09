▲ 【大行報告】中金：MSCI中國指數存14至18%修復空間 看好消費及地產板塊

中金發表報告，表示今年首季港股市場有望維持積極前景，早前面臨美聯儲緊縮、中國增長疲弱及監管環境與地緣政治等「三重壓力」因素也逐步緩解，預料今年MSCI中國指數或存在14至18%的修復空間；配股策略方面，中金看好消費及地產板塊，惟對原材料、工業、交運及公用事業持謹慎看法。

中金稱，「穩增長政策」持續顯效，投資者對中國經濟增長前景也轉向積極，海外中資股市場繼續上揚，並沒受聯儲局12月較為「鷹派」的議息紀要的影響，港股市場面臨的壓力逐步緩解，轉機漸顯，而人民幣持續走強，對美元匯率突破6.9，亦有助推動市場進行情緒修復。

指數 上周漲幅 MSCI中國指數 +7.4% 恒生科技指數 +7.4% 恒生國企指數 +6.5% 恒生指數 +6.1%

中金：港股最艱難時刻或已結束 看好消費及地產板塊

中金預計，港股市場最艱難的時刻或已結束，轉機有望逐步顯現，預期MSCI中國指數今年或存在14至18%的修復空間，基於6至10%的盈利增長及5至8%的估值修復，惟中金強調，第二季及往後市場走勢將取決於中國經濟增長前景及基本面的修復狀況，如後續地產政策力度繼續加大，以及中國消費出現更強勁的復甦跡象，市場則有望迎來更大級別行情，港股有望重現2017年的漲幅。恒生指數於2017年時隔十年再度突破3萬點，全年漲幅逾30%；但如果中國經濟僅出現溫和增長，市場則轉向自身增長前景好的結構性成長行情，如互聯網及部分消費醫藥板塊。

配股策略上，該行建議，除了高股息外，投資者可聚焦優質成長（低PEG），例如政策敏感的消費及地產、而預期反轉修復的互聯網和醫療保健、高景氣的科技製造等三個方向也值得關注。同時，投資者也可配置部分信息科技（軟件與半導體）、媒體娛樂、可選消費與服務、及部分醫療保健和房地產；對原材料、工業、交運、公用事業等維持偏謹慎看法。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【中國經濟】利豐研究中心：今年中國經濟料增長5% 將加大寬鬆政策力度

【中國經濟】國家統計局：經濟景氣水平回落 12月官方製造業PMI跌至47%

編輯：伍鍵文