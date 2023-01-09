  • 21°C
香港時間 : 2023109日 (週一) 11:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】哈里稱部分王室成員「與魔鬼為伍」 認梅根一直與凱特不和

環球社會熱點 11:38 2023/01/09

分享：

分享：

英國哈里王子自傳出版在即，他近日亦接受訪問大爆王室秘密。哈里在採訪中表示，部分王室成員與魔鬼為伍。哈里亦在採訪中承認，太太梅根一開始就和哥哥威廉夫婦不合。哈里亦在採訪中強調，無任何意圖傷害父親查理斯或威廉。

哈里爆英女王駕崩前 1人阻梅根赴蘇格蘭 【下一頁】

哈里（Prince Harry）接受英媒ITV訪問，期間談及部分王室成員與小報之間的關係。哈里表示，部分王室成員已決定與魔鬼為伍（get in the bed with the devil），以恢復他們的形象。哈里亦指，相關選擇取決於自身，但一旦行為傷害到他或其家人，他就需要劃清界線。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

雖然哈里被外界形容為「核彈般」的回憶錄《Spare》出版在即，但他亦在ITV的採訪中強調，未有任何意圖傷害威廉（Prince William）及查理斯（King Charles III）。他更否認和梅根（Meghan Markle）在接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）採訪時，指摘王室內有種族歧視的指控。

哈里亦有接受美國電視節目《60分鐘》（60 Minutes）的訪問，期間承認曾將繼母卡米拉視為「反派角色」（the villain），指對方是婚姻中的第三者，需要恢復自身形象。

梅根笑凱特生完變蠢 遭護妻威廉鬧無禮 【下一頁】

哈里亦在ITV訪問中，談及梅根和威廉凱特的關係。哈里被主持人問及，梅根是否一開始就和兩人相處不來。哈里給予肯定回應，並指相關感覺是雙向性的。哈里透露，威廉從未試圖阻止他和梅根結婚，但在很早前就已表達了感到憂慮，指對方曾向他直言或非常困難。哈里補充指，威廉或已預測到英國媒體的反應。

雖然哈里在亦《60分鐘》訪問中透露，已有相當長的一段時間，未和查理斯及威廉交流。但他在ITV的採訪中坦誠，希望和家人和解，並指很多人在看完紀錄片及書後，問他為何仍能原諒家人所為。哈里指寬恕是絕對可能的，因為他想父親和哥哥重回身邊，惟目前雙方並不理解對方。

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】哈里爆英女王駕崩前 1人阻梅根赴蘇格蘭
今日
【英國王室】哈里爆英女王駕崩前 1人阻梅根赴蘇格蘭
【英國王室】梅根笑凱特生完變蠢 遭護妻威廉鬧無禮
2023/01/07
【英國王室】梅根笑凱特生完變蠢 遭護妻威廉鬧無禮
【英國王室】哈里自爆曾經吸毒 於阿富汗殺25名塔利班
2023/01/06
【英國王室】哈里自爆曾經吸毒 於阿富汗殺25名塔利班
【英國王室】哈里子女不獲殿下頭銜成轉捩點 查理斯仍盼與幼子和解
2023/01/06
【英國王室】哈里子女不獲殿下頭銜成轉捩點 查理斯仍盼與幼子和解
【英國王室】哈里自爆遭威廉出手打傷 導火線係梅根
2023/01/05
【英國王室】哈里自爆遭威廉出手打傷 導火線係梅根

你可能感興趣

【英國王室】哈里爆英女王駕崩前 1人阻梅根赴蘇格蘭
今日 09:05
【英國王室】哈里爆英女王駕崩前 1人阻梅根赴蘇格蘭
【英國王室】梅根笑凱特生完變蠢 遭護妻威廉鬧無禮
16:29 2023/01/07
【英國王室】梅根笑凱特生完變蠢 遭護妻威廉鬧無禮
【英國王室】哈里自爆曾經吸毒 於阿富汗殺25名塔利班
12:04 2023/01/06
【英國王室】哈里自爆曾經吸毒 於阿富汗殺25名塔利班
皇室 網絡熱話 哈里王子 卡米拉 查理斯 梅根王妃 凱特王妃 威廉王子 紀錄片 英國

下一篇文章

巴西前總統博索納羅支持者衝擊國會 拒承認盧拉政權
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】哈里爆英女王駕崩前 1人阻梅根赴蘇格蘭
【英國王室】哈里爆英女王駕崩前 1人阻梅根赴蘇格蘭
Tesco有一原因唔派年終花紅 員工僅收花街朱古力
Tesco有一原因唔派年終花紅 員工僅收花街朱古力
【英國王室】梅根笑凱特生完變蠢 遭護妻威廉鬧無禮
【英國王室】梅根笑凱特生完變蠢 遭護妻威廉鬧無禮
新型冠狀肺炎全球疫情（01月09日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月09日 時間11:00）
【烏克蘭戰爭】俄單方面停火期滿 誓言將在烏推進
【烏克蘭戰爭】俄單方面停火期滿 誓言將在烏推進
《刺針》：薄血藥現致命副作用隱憂 研究數據不實
《刺針》：薄血藥現致命副作用隱憂 研究數據不實
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款