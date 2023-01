【英國王室】哈里稱部分王室成員「與魔鬼為伍」 認梅根一直與凱特不和

英國哈里王子自傳出版在即,他近日亦接受訪問大爆王室秘密。哈里在採訪中表示,部分王室成員與魔鬼為伍。哈里亦在採訪中承認,太太梅根一開始就和哥哥威廉夫婦不合。哈里亦在採訪中強調,無任何意圖傷害父親查理斯或威廉。

哈里爆英女王駕崩前 1人阻梅根赴蘇格蘭 【下一頁】

哈里(Prince Harry)接受英媒ITV訪問,期間談及部分王室成員與小報之間的關係。哈里表示,部分王室成員已決定與魔鬼為伍(get in the bed with the devil),以恢復他們的形象。哈里亦指,相關選擇取決於自身,但一旦行為傷害到他或其家人,他就需要劃清界線。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

雖然哈里被外界形容為「核彈般」的回憶錄《Spare》出版在即,但他亦在ITV的採訪中強調,未有任何意圖傷害威廉(Prince William)及查理斯(King Charles III)。他更否認和梅根(Meghan Markle)在接受美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)採訪時,指摘王室內有種族歧視的指控。

哈里亦有接受美國電視節目《60分鐘》(60 Minutes)的訪問,期間承認曾將繼母卡米拉視為「反派角色」(the villain),指對方是婚姻中的第三者,需要恢復自身形象。

梅根笑凱特生完變蠢 遭護妻威廉鬧無禮 【下一頁】

哈里亦在ITV訪問中,談及梅根和威廉凱特的關係。哈里被主持人問及,梅根是否一開始就和兩人相處不來。哈里給予肯定回應,並指相關感覺是雙向性的。哈里透露,威廉從未試圖阻止他和梅根結婚,但在很早前就已表達了感到憂慮,指對方曾向他直言或非常困難。哈里補充指,威廉或已預測到英國媒體的反應。

雖然哈里在亦《60分鐘》訪問中透露,已有相當長的一段時間,未和查理斯及威廉交流。但他在ITV的採訪中坦誠,希望和家人和解,並指很多人在看完紀錄片及書後,問他為何仍能原諒家人所為。哈里指寬恕是絕對可能的,因為他想父親和哥哥重回身邊,惟目前雙方並不理解對方。

責任編輯:李俊儀