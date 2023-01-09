▲ 【中國市場】瑞銀CEO：中國和亞太地區仍然是瑞銀的關鍵增長地區 「雖然挑戰仍存，但也有理由保持樂觀」

瑞銀集團首席執行官Ralph Hamers在第23屆瑞銀大中華研討會時致辭時表示，今年的主題是「承啟之年 繼往開來」非常貼切，去年11月起中國政府宣佈了一項多步驟計畫，以減少對房地產企業貸款限制的影響，這些舉措將會穩定房地產市場並減輕對經濟的影響，同時動態清零防疫政策的結束也將對國內家庭支出產生重大的積極影響，「雖然挑戰仍存，但也有理由保持樂觀」，而且挑戰不等於缺乏機會。

2023年中國GDP增長將達4.9%

瑞銀經濟學家預測，2023年中國GDP增長將達4.9%，預計2035年，經濟仍有望翻一番，故對那些致力於投資中國的人來說，仍有很多投資機會。他舉例稱，數位化將改變大眾的工作方式、開展業務的方式等，相信中國處於採用新科技的最前沿，這些新科技可以徹底改變大眾生活的世界。

Hamers強調，中國和亞太地區仍然是瑞銀的關鍵增長地區，集團仍在這裡看到了如此多的機會，無論是新經濟、家族辦公室、科技公司還是企業家領域。

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編輯：陳韻妍