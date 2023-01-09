  • 21°C
香港時間 : 2023109日 (週一) 11:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國市場】瑞銀CEO：中國和亞太地區仍然是瑞銀的關鍵增長地區　「雖然挑戰仍存，但也有理由保持樂觀」

股市 11:33 2023/01/09

分享：

分享：

【中國市場】瑞銀CEO：中國和亞太地區仍然是瑞銀的關鍵增長地區　「雖然挑戰仍存，但也有理由保持樂觀」

瑞銀集團首席執行官Ralph Hamers在第23屆瑞銀大中華研討會時致辭時表示，今年的主題是「承啟之年 繼往開來」非常貼切，去年11月起中國政府宣佈了一項多步驟計畫，以減少對房地產企業貸款限制的影響，這些舉措將會穩定房地產市場並減輕對經濟的影響，同時動態清零防疫政策的結束也將對國內家庭支出產生重大的積極影響，「雖然挑戰仍存，但也有理由保持樂觀」，而且挑戰不等於缺乏機會。

2023年中國GDP增長將達4.9%

瑞銀經濟學家預測，2023年中國GDP增長將達4.9%，預計2035年，經濟仍有望翻一番，故對那些致力於投資中國的人來說，仍有很多投資機會。他舉例稱，數位化將改變大眾的工作方式、開展業務的方式等，相信中國處於採用新科技的最前沿，這些新科技可以徹底改變大眾生活的世界。

Hamers強調，中國和亞太地區仍然是瑞銀的關鍵增長地區，集團仍在這裡看到了如此多的機會，無論是新經濟、家族辦公室、科技公司還是企業家領域。

相關文章：【大行看法】渣打梁振輝：料市場本季續炒通關概念　利好互聯網消費股

相關文章：【中港通關】陳茂波：通關後人流物流會顯著改善　會領導專責小組重塑香港形象和品牌

編輯：陳韻妍

經濟 港股 Ralph Hamers 瑞銀 GDP 中國 中國市場
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【小米1810】小米雷軍退出小米影業董事長職務　小米股價曾彈8%

下一篇文章

【螞蟻集團】阿里巴巴彈逾8%重上110　馬雲放棄螞蟻集團控制權、料為重新上市準備　阿里強調集團股權不變（附前後架構圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【馬雲行蹤】馬雲曼谷行蹤曝光　睇打拳、食海鮮、見謝國民　食肆老闆合照大讚謙虛（組圖）
【馬雲行蹤】馬雲曼谷行蹤曝光　睇打拳、食海鮮、見謝國民　食肆老闆合照大讚謙虛（組圖）
【螞蟻集團】阿里巴巴彈逾8%重上110　馬雲放棄螞蟻集團控制權、料為重新上市準備　阿里強調集團股權不變（附前後架構圖）
【螞蟻集團】阿里巴巴彈逾8%重上110　馬雲放棄螞蟻集團控制權、料為重新上市準備　阿里強調集團股權不變（附前後架構圖）
【2023展望】花旗：恒指上半年先見24000點、看好H股多於A股　薦6隻H股首選股（附名單）
【2023展望】花旗：恒指上半年先見24000點、看好H股多於A股　薦6隻H股首選股（附名單）
【大劉澄清】劉鑾雄向呂麗君購入灣仔壹環特色戶　「不忍看到有機會被人輸掉本是子女的身家財產」
【大劉澄清】劉鑾雄向呂麗君購入灣仔壹環特色戶　「不忍看到有機會被人輸掉本是子女的身家財產」
【阿里巴巴9988】2023年阿里曝光大增？ 張勇接受官媒訪問：促進實體和數碼經濟高度融合
【阿里巴巴9988】2023年阿里曝光大增？ 張勇接受官媒訪問：促進實體和數碼經濟高度融合
【港股市況】阿里巴巴小米齊升7%　恒指升300點　新東方在綫升一成創新高　內房物管回吐（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴小米齊升7%　恒指升300點　新東方在綫升一成創新高　內房物管回吐（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款