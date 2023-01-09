巴西前總統博索納羅支持者衝擊國會 當局著手調查（第二版）

巴西前總統博索納羅有「巴西特朗普」之稱，去年美國前總統特朗普支持者衝擊國會的亂局於巴西重演。博索納羅支持者拒絕承認現任總統盧拉當選，周日（8日）衝擊國會等地，當局宣布將調查事件。

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（第二版更新當局宣布調查）

盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）上周宣誓就任巴西總統，但數千名博索納羅（Joir Bolsonaro）忠實支持者拒絕接受大選結果。他們最近幾周在全國各地的軍事基地外紮營，並呼籲發動軍事政變。

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博索納羅支持者衝擊巴西國會、最高法院及總統府。社交媒體流傳的影片顯示國會大樓內著火，他們隨意將傢俬扔來扔去甚至砸爛。

另外更有片段顯示，部分武裝分子衝上斜坡闖入總統府，在大樓走廊上穿梭。他們更破壞附近的最高法院建築物，包括砸碎窗戶。外媒指總統府和最高法院有物品失竊。

巴西最高法院周日晚以首都安全問題為由，免除巴西利亞聯邦特區首長羅查（Ibaneis Rocha）職務90日，更下令Facebook、Twitter和TikTok等社交媒體平台禁止發布支持政變的政治宣傳内容。

巴西司法部長迪諾（Flavio Dino)表示當局會調查今次衝擊國會事件，目的是查明將博爾索納羅的支持者帶到巴西利亞的數百輛巴士是由何人出錢資助，以及羅查是否失職未為首都做好安全準備。

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盧拉事發時不在首都巴西利亞，但他譴責博索納羅釀成亂局。盧拉形容參與暴亂人士為破壞者、新法西斯分子及狂熱分子，承諾任何涉案人士都會受到懲罰。據悉，已有約400人被捕。

巴西利亞的軍警當日反應緩慢，暴徒衝擊國會時幾乎沒有遇到任何反抗。盧拉批評首都執法機構表現無能或有惡意，承諾迅速採取行動處理上述問題。

博索納羅在盧拉就職前已飛離巴西，目前身處美國佛羅里達州。他在社交媒體發文，指在法律範圍內的和平示威是民主一部分，但形容周日的事件不在此列。

他並無直接譴責參與暴亂者，强調在任期内一直遵守憲法的四條線，尊重和捍衛法律、民主、透明度和自由，拒絕接受盧拉的指控。

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責任編輯：鄭錦玲