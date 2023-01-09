  • 21°C
香港時間 : 2023109日 (週一) 11:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴西前總統博索納羅支持者衝擊國會 拒承認盧拉政權

環球政治 11:03 2023/01/09

分享：

分享：

巴西前總統博索納羅有「巴西特朗普」之稱，去年美國前總統特朗普支持者衝擊國會的亂局於巴西重演。博索納羅支持者拒絕承認現任總統盧拉當選，周日（8日）衝擊國會等地。

【烏克蘭戰爭】俄軍聲稱擊斃過千人 烏否認指「純屬宣傳」 【下一頁】

盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）上周宣誓就任巴西總統，但數千名博索納羅（Joir Bolsonaro）忠實支持者拒絕接受大選結果。他們最近幾周在全國各地的軍事基地外紮營，並呼籲發動軍事政變。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

博索納羅支持者衝擊巴西國會、最高法院及總統府。社交媒體流傳的影片顯示國會大樓內著火，他們隨意將傢俬扔來扔去甚至砸爛。

另外更有片段顯示，部分武裝分子衝上斜坡闖入總統府，在大樓走廊上穿梭。他們更破壞附近的最高法院建築物，包括砸碎窗戶。外媒指總統府和最高法院有物品失竊。

盧拉事發時不在首都巴西利亞，但他譴責博索納羅釀成亂局。盧拉形容參與暴亂人士為破壞者、新法西斯分子及狂熱分子，承諾任何涉案人士都會受到懲罰。據悉，已有約400人被捕。

巴西利亞的軍警當日反應緩慢，暴徒衝擊國會時幾乎沒有遇到任何反抗。盧拉批評首都執法機構表現無能或有惡意，承諾迅速採取行動處理上述問題。

【烏克蘭戰爭】俄單方面停火期滿 誓言將在烏推進 【下一頁】

博索納羅在盧拉就職前已飛離巴西，目前身處美國佛羅里達州。他在社交媒體發文，指在法律範圍內的和平示威是民主一部分，但形容周日的事件不在此列。

他並無直接譴責參與暴亂者，强調在任期内一直遵守憲法的四條線，尊重和捍衛法律、民主、透明度和自由，拒絕接受盧拉的指控。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】俄軍聲稱擊斃過千人 烏否認指「純屬宣傳」
今日
【烏克蘭戰爭】俄軍聲稱擊斃過千人 烏否認指「純屬宣傳」
【烏克蘭戰爭】俄單方面停火期滿 誓言將在烏推進
2023/01/08
【烏克蘭戰爭】俄單方面停火期滿 誓言將在烏推進
拜登料數周内公開連任總統計劃 籌備競選活動
2023/01/08
拜登料數周内公開連任總統計劃 籌備競選活動
麥卡錫向極右黨員作多項讓步 遭削弱眾院議長權力
2023/01/08
麥卡錫向極右黨員作多項讓步 遭削弱眾院議長權力
【烏克蘭戰爭】烏指俄本月再徵50萬兵力 料無意停戰
2023/01/07
【烏克蘭戰爭】烏指俄本月再徵50萬兵力 料無意停戰

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】俄軍聲稱擊斃過千人 烏否認指「純屬宣傳」
今日 10:49
【烏克蘭戰爭】俄軍聲稱擊斃過千人 烏否認指「純屬宣傳」
【烏克蘭戰爭】俄單方面停火期滿 誓言將在烏推進
19:14 2023/01/08
【烏克蘭戰爭】俄單方面停火期滿 誓言將在烏推進
拜登料數周内公開連任總統計劃 籌備競選活動
16:29 2023/01/08
拜登料數周内公開連任總統計劃 籌備競選活動
地緣政治 請願示威 遊行集會 博索納羅 巴西利亞 巴西 特朗普

上一篇文章

【英國王室】哈里稱部分王室成員「與魔鬼為伍」 認梅根一直與凱特不和

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄稱襲烏軍營斃逾千人 兩軍再換戰俘（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

《刺針》：薄血藥現致命副作用隱憂 研究數據不實
《刺針》：薄血藥現致命副作用隱憂 研究數據不實
【烏克蘭戰爭】俄單方面停火期滿 誓言將在烏推進
【烏克蘭戰爭】俄單方面停火期滿 誓言將在烏推進
【英國王室】哈里爆英女王駕崩前 1人阻梅根赴蘇格蘭
【英國王室】哈里爆英女王駕崩前 1人阻梅根赴蘇格蘭
【英國王室】梅根笑凱特生完變蠢 遭護妻威廉鬧無禮
【英國王室】梅根笑凱特生完變蠢 遭護妻威廉鬧無禮
Tesco有一原因唔派年終花紅 員工僅收花街朱古力
Tesco有一原因唔派年終花紅 員工僅收花街朱古力
新型冠狀肺炎全球疫情（01月09日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月09日 時間11:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款