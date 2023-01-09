巴西前總統博索納羅支持者衝擊國會 拒承認盧拉政權

巴西前總統博索納羅有「巴西特朗普」之稱，去年美國前總統特朗普支持者衝擊國會的亂局於巴西重演。博索納羅支持者拒絕承認現任總統盧拉當選，周日（8日）衝擊國會等地。

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盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）上周宣誓就任巴西總統，但數千名博索納羅（Joir Bolsonaro）忠實支持者拒絕接受大選結果。他們最近幾周在全國各地的軍事基地外紮營，並呼籲發動軍事政變。

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博索納羅支持者衝擊巴西國會、最高法院及總統府。社交媒體流傳的影片顯示國會大樓內著火，他們隨意將傢俬扔來扔去甚至砸爛。

另外更有片段顯示，部分武裝分子衝上斜坡闖入總統府，在大樓走廊上穿梭。他們更破壞附近的最高法院建築物，包括砸碎窗戶。外媒指總統府和最高法院有物品失竊。

盧拉事發時不在首都巴西利亞，但他譴責博索納羅釀成亂局。盧拉形容參與暴亂人士為破壞者、新法西斯分子及狂熱分子，承諾任何涉案人士都會受到懲罰。據悉，已有約400人被捕。

巴西利亞的軍警當日反應緩慢，暴徒衝擊國會時幾乎沒有遇到任何反抗。盧拉批評首都執法機構表現無能或有惡意，承諾迅速採取行動處理上述問題。

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博索納羅在盧拉就職前已飛離巴西，目前身處美國佛羅里達州。他在社交媒體發文，指在法律範圍內的和平示威是民主一部分，但形容周日的事件不在此列。

他並無直接譴責參與暴亂者，强調在任期内一直遵守憲法的四條線，尊重和捍衛法律、民主、透明度和自由，拒絕接受盧拉的指控。

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責任編輯：鄭錦玲