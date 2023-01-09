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【騰訊700】騰訊升逾2%　騰訊遊戲：寒假暨春節假期期間未成年人僅可玩14小時

股市 10:56 2023/01/09

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【騰訊700】騰訊遊戲：寒假暨春節假期期間未成年人僅可玩14小時

騰訊 （00700） 旗下騰訊遊戲公布，寒假暨春節假期期間未成年人遊戲限玩通知，期間未成年人寒假僅有14小時遊戲時間 。

騰訊遊戲今日發布了1月13日至15日、1月20日至27日、2月3日至5日每日的下午8時至9時之間未成年人可登錄遊戲，共計14個小時。其餘工作時間均禁玩。並特別提醒1月28日至29日（周六、日）為禁玩日期。

同時，騰訊遊戲呼籲未成年人合理規劃假期，趁著機會做一些有意思的事，比如參加科創成長營等。

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編輯：姚卓然

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