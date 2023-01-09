  • 21°C
香港時間 : 2023109日 (週一) 11:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】高盛：中資股創27年來最佳開局、潛在升幅仍達15%　關注4大投資主題

股市 10:52 2023/01/09

分享：

分享：

【大行看法】高盛：中資股創27年來最佳開局、潛在升幅仍達15%　關注4大投資主題

中港澳重新通關，高盛認為，內地重新開關及環球經濟於2024年復甦將於2023年最突出的投資主題，當中北亞將會跑贏東盟（ASEAN）及印度，中國股市則會進一步上揚，而韓國亦預期會逐漸向好，相信MSCI亞太（日本除外）指數經歷2年下跌後，今年會出現理想回報。

高盛調高中國今年經濟增長預測至5.2%

高盛調高中國今年經濟增長預測，由原本增長4.5%，調高0.7個百分點至增長5.2%，而環球今年經濟增長2%，明年料加快到2.8%，相信今年下半年市場會開始反映有關預期。

高盛中國首席策略分析師劉勁津指，內地防疫政策180度轉變，帶動經濟及股市轉好，雖然MSCI中國指數在互聯網股及房地產股帶動下已自低位反彈46%，但中資股升勢持續，今年首周升8%，為1995年以來表現最好的開局。

張憶東：港股春天再降臨　中國重啟利好資金流入【下一頁】

「內地放寬放控的速度令人驚訝，但市場同時關注全面復甦的利好因素已在股市反映幾多。」劉勁津稱，根據該行最新經濟增長預測，預期指數仍有約15%升幅，而當疫情回穩，指數或會再升20%，而消費股估值亦會出現重新評估。

他解釋，MSCI中國指數於10月底估值只有8.1倍，為金融危機以來最低，即使股市其後上升，估值仍只有11倍，與5年平均數相若，但仍較2022年初低7%，同時中央大力放寬樓市措施，料會刺激需求及交樓速度，再加上互聯網監管放寬亦是利好因素。

調升MSCI中國指數12個月目標價14.3%

高盛維持中資股「增持」評級，調升MSCI中國指數12個月目標價14.3%至80點。高盛調升離岸中資股今年盈利增長預測5個百分點至13%，A股盈利增長預測亦調升4個百分點至17%，當中港股今年料強勁反彈，MSCI香港指數盈利預測亦調升6個百分點至34%。

亞洲股市方面，高盛調升MSCI亞太（日本除外）指數盈利預測，今年盈利增長調高1個百分點至4%，明年調升2個百分點至14%。現時亞洲股市預測市盈率約12.8倍屬合理，在宏觀經濟環境及區域內差異化下，提供投資機會。

花旗：恒指上半年先見24000點、看好H股多於A股【下一頁】

高盛調升MSCI亞太（日本除外）指數年底目標5.5%至580點，潛在回報約14%。亞太區方面，高盛給予中國、韓國及新加坡「增持」評級，印度、泰國及澳洲「與市場同步」。

該行建議4大投資主題：（1）中國開關復常受惠股；（2）經濟增長復甦股；（3）結構性增長股；（4）地緣政治防守股。

更多【即市財經分析】文章

【開市追揸沽】通關落實恒指會否「見光死」？拆解阿里、內房利好消息

相關文章：【2023展望】工銀國際：恒指最樂觀見21600點　睇好軟件及互聯網類股份

相關文章：【大行看法】渣打梁振輝：料市場本季續炒通關概念　利好互聯網消費股

編輯：陳韻妍

港股 市場動向 大行報告 中國市場 投資推介 防疫措施 劉勁津 出入境管制 潛在升幅 MSCI中國指數
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【騰訊700】騰訊升逾2%　騰訊遊戲：寒假暨春節假期期間未成年人僅可玩14小時

下一篇文章

【新股IPO】粉筆2469首掛報捷　現走高12%、一手帳面賺610元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大劉澄清】劉鑾雄向呂麗君購入灣仔壹環特色戶　「不忍看到有機會被人輸掉本是子女的身家財產」
【大劉澄清】劉鑾雄向呂麗君購入灣仔壹環特色戶　「不忍看到有機會被人輸掉本是子女的身家財產」
【港股市況】阿里巴巴小米齊升7%　恒指升300點　新東方在綫升一成創新高　內房物管回吐（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴小米齊升7%　恒指升300點　新東方在綫升一成創新高　內房物管回吐（不斷更新）
【2023展望】花旗：恒指上半年先見24000點、看好H股多於A股　薦6隻H股首選股（附名單）
【2023展望】花旗：恒指上半年先見24000點、看好H股多於A股　薦6隻H股首選股（附名單）
【阿里巴巴9988】2023年阿里曝光大增？ 張勇接受官媒訪問：促進實體和數碼經濟高度融合
【阿里巴巴9988】2023年阿里曝光大增？ 張勇接受官媒訪問：促進實體和數碼經濟高度融合
【螞蟻集團】阿里巴巴彈逾8%重上110　馬雲放棄螞蟻集團控制權、料為重新上市準備　阿里強調集團股權不變（附前後架構圖）
【螞蟻集團】阿里巴巴彈逾8%重上110　馬雲放棄螞蟻集團控制權、料為重新上市準備　阿里強調集團股權不變（附前後架構圖）
【馬雲行蹤】馬雲曼谷行蹤曝光　睇打拳、食海鮮、見謝國民　食肆老闆合照大讚謙虛（組圖）
【馬雲行蹤】馬雲曼谷行蹤曝光　睇打拳、食海鮮、見謝國民　食肆老闆合照大讚謙虛（組圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款