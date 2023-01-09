▲ 【大行看法】高盛：中資股創27年來最佳開局、潛在升幅仍達15% 關注4大投資主題

中港澳重新通關，高盛認為，內地重新開關及環球經濟於2024年復甦將於2023年最突出的投資主題，當中北亞將會跑贏東盟（ASEAN）及印度，中國股市則會進一步上揚，而韓國亦預期會逐漸向好，相信MSCI亞太（日本除外）指數經歷2年下跌後，今年會出現理想回報。

高盛調高中國今年經濟增長預測至5.2%

高盛調高中國今年經濟增長預測，由原本增長4.5%，調高0.7個百分點至增長5.2%，而環球今年經濟增長2%，明年料加快到2.8%，相信今年下半年市場會開始反映有關預期。

高盛中國首席策略分析師劉勁津指，內地防疫政策180度轉變，帶動經濟及股市轉好，雖然MSCI中國指數在互聯網股及房地產股帶動下已自低位反彈46%，但中資股升勢持續，今年首周升8%，為1995年以來表現最好的開局。

「內地放寬放控的速度令人驚訝，但市場同時關注全面復甦的利好因素已在股市反映幾多。」劉勁津稱，根據該行最新經濟增長預測，預期指數仍有約15%升幅，而當疫情回穩，指數或會再升20%，而消費股估值亦會出現重新評估。

他解釋，MSCI中國指數於10月底估值只有8.1倍，為金融危機以來最低，即使股市其後上升，估值仍只有11倍，與5年平均數相若，但仍較2022年初低7%，同時中央大力放寬樓市措施，料會刺激需求及交樓速度，再加上互聯網監管放寬亦是利好因素。

調升MSCI中國指數12個月目標價14.3%

高盛維持中資股「增持」評級，調升MSCI中國指數12個月目標價14.3%至80點。高盛調升離岸中資股今年盈利增長預測5個百分點至13%，A股盈利增長預測亦調升4個百分點至17%，當中港股今年料強勁反彈，MSCI香港指數盈利預測亦調升6個百分點至34%。

亞洲股市方面，高盛調升MSCI亞太（日本除外）指數盈利預測，今年盈利增長調高1個百分點至4%，明年調升2個百分點至14%。現時亞洲股市預測市盈率約12.8倍屬合理，在宏觀經濟環境及區域內差異化下，提供投資機會。

高盛調升MSCI亞太（日本除外）指數年底目標5.5%至580點，潛在回報約14%。亞太區方面，高盛給予中國、韓國及新加坡「增持」評級，印度、泰國及澳洲「與市場同步」。

該行建議4大投資主題：（1）中國開關復常受惠股；（2）經濟增長復甦股；（3）結構性增長股；（4）地緣政治防守股。

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編輯：陳韻妍