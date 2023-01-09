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【券商點睇】綫下客流加速回暖 波司登基本面轉佳

股樓投資 11:41 2023/01/09

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國信證券觀察到國內零售業逐步恢復，元旦期間國內購物中心客流按年僅降29%，相比聖誕節下滑50%已明顯收窄；1月6日，最新的地鐵客運數據顯示，北京、上海、廣州和深圳恢復到2022年初約90%、75%、77%及92%。交通運輸部表示，春運期間客流總量預計約為20.95億人次，比去年同期增長99.5%，恢復到2019年同期的70.3%。

【同場加映】溫股知新：恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

鑑於此，該行認為隨着全國疫情達峰提前到來、第一批和第二批新冠康復者陸續恢復綫下活動，波司登（03998）綫下客流有望逐步恢復，銷售趨勢逐步向好。在「雙12」期間，品牌綫上購物節嶄露頭角，實現按年增長80%，並繼續取得天貓女裝、男裝類目排名第一，京東女裝、男裝類目排名第一，抖音女裝類目排名第一，抖音全服飾品牌單店排名第一的靚麗業績。

【延伸閱讀】大行點睇： 光大睇明年恒指目標23000點 重點推薦8隻股份，請按【見下頁

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從短期看，疫情發展趨勢向好，綫下客流修復明顯、春運返鄉人數大幅增長，不利因素逐步消除，公司在旺季迎來快速復甦機遇。從中長期看，公司多年專注羽絨服發展，並持續在高質量營銷活動、功能產品研發、渠道運營方面積極發力，看好波司登羽絨服專家的長遠競爭力。該行維持「買入」評級，當前估值處於過去5年低位，把握公司觸底反彈的機遇。

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撰文：林衛

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波司登（03998） 買入 港股

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