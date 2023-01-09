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【行業點睇】國內快遞吞吐不亞於「雙11」 春節前高薪請人留人

股樓投資 11:13 2023/01/09

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內地報道，為保證農曆年期間快遞的暢通，國內不少快遞公司正在密集招聘，更是有企業下重金留人。一些網站和勞務派遣公司打出的薪酬水平已不亞於電商大促時期。今年，京東（09618）、天貓等電商平台相繼宣布全國多個城市農曆年期間「不打烊」。京東更是表示，即使是在除夕、大年初一，也可以正常下單收貨。

【同場加映】溫股知新：恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

據內地記者調查所得，近期招聘網站上的招募快遞員的廣告不僅多了，薪酬也遠高於平時，甚至達到「雙11」的水平，好像有以月薪1萬至1.5萬元（人民幣，下同）的；也有招商快邊分揀每日300元，物流裝卸每日500元，小件快遞每日350元等。據悉，招聘廣告一出，快遞公司馬上有不少人前來面試。

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

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另外，企業則出錢留人。順豐宣布兔年春節將用4億元獎勵春節值守員工，其中2億元為春節專項激勵包，以及投入2億元針對值守人員提供暖心關懷活動。菜鳥方面則推出春節留守補貼，分為年前堅守紅包、年中留守補貼、年後返崗補貼等，預估留守人員在春節「不打烊」期間，單人額外獲得補貼平均在2,000元左右。

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撰文：林衛

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