【券商點睇】元旦經營數據優異 復星旅文全年料反彈勁

引述國金證券報告，復星旅文（01992）2023年元旦期間的經營數據，三亞亞特蘭蒂斯的營業額已不同程度超過2022年元旦假期及疫情前的2019年元旦假期，總接待人次達約3.7萬人次、入住率（OCC）為97.4%、日均房價（ADR）為2,736元（人民幣，下同）；ClubMedJoyview安吉度假村及北戴河黃金海岸度假村接近滿房；麗江復游城營業額同增27%、平均每日床位價格為1,027元。

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該行指出，公司三亞項目差異化定位，盈利能力突出，看好2023年低基數下強勁反彈。三亞亞特蘭蒂斯酒店佔據海棠灣核心地段，自身體驗奢華、業態豐富，同時受益免稅城和未來周邊大型商業綜合體客源導流，房價旺季可達海南五星級酒店平均水平1.8至2倍。截至1月4日，三亞客運航班執飛量已恢復至2019年同期102%，隨着一綫城市疫情過峰及春節旺季到來，看好其強勁復甦。

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今年下半年太倉復游城開業，滑雪產業布局進一步完善。阿爾卑斯雪世界以及配套太倉CM將開業，有望受益長三角滑雪客群快速增長的市場機遇；結合公司已有的國內北大壺、長白山等遠途滑雪度假村及日本、歐洲滑雪村，將形成全季節滑雪布局、利於不同度假業態相互導流。該行指，公司為全球高端度假龍頭，存量項目質地優、增量項目有看點，上調至「買入」評級。

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撰文：林衛