【烏克蘭戰爭】俄軍聲稱擊斃過千人 烏否認指「純屬宣傳」

俄羅斯單方面宣布停火後，日前再向烏克蘭發動攻勢。俄軍聲稱成功以導彈摧毀烏軍在東部的兩個臨時兵營，並擊斃逾1,000名烏軍，表明行動為報復早前烏軍襲擊臨時據點。但烏軍否認，堅稱死亡人數為俄國宣傳。

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俄羅斯國防部周日（8日）發出聲明，指軍隊向烏克蘭東部城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）發動大規模導彈襲擊，並成功擊中兩幢烏軍臨時駐紮點，造成超過1,300名烏軍死亡，報後早前近百俄軍被烏軍炸死。

然而，烏軍發言人切列瓦特（Serhiy Cherevaty）表明，俄國聲明只是宣傳。切列瓦特指俄軍確有對克拉馬托爾斯克發動攻勢，但未對烏軍造成任何影響。

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多間外媒記者按照俄國防聲明中資料，到達克拉馬托爾斯克查證。他們一致發現俄軍聲稱擊中的兩個目標未有嚴重損毀，亦無跡象顯示附近有多人死亡，但附近確有導彈襲擊痕跡。

身處當地的芬蘭記者Antii Kuronen表示，上周六晚（7日）確有聽到爆炸聲，但周日訪問遇襲地點時感到奇怪，不止無人包圍現場，當地民眾指不見任何救護車。Kuronen指烏軍人員當日曾訪問遇襲點，並稱無烏軍駐紮。

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責任編輯：吳漢培