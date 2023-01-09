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【新股IPO】粉筆2469首掛報捷　現走高12%、一手帳面賺610元

新股IPO 10:38 2023/01/09

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【新股IPO】粉筆2469今日首掛

內地非學歷職業教育培訓服務供應商粉筆 （02469） 今日首掛上市，開市升6%，報10.5元，其後抽升近16%，高見11.48元，不計手續費，一手帳面最多賺790元。粉筆現升12.3%，報11.12元。現不計手續費，一手帳面賺610元。

粉筆以9.9元上限定價，一手中籤率為7.58%，抽16手（8,000股）才穩獲一手，淨籌約1.2億元。香港公開發售部分已獲超額認購，並超額認購約32.9倍。

公司擬將所得款項淨額約52%將用於豐富課程內容和擴大學員群體；約28.5%將用於加強內容及技術開發能力；約12%將用於主要為新開發課程開展營銷活動。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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【新股IPO】粉筆2469以9.9元上限定價　一手中籤率為7.6%（附分配結果連結）

【解碼｜螞蟻集團】大和：螞蟻IPO最快或下半年進行　螞蟻消費金融獲批增資是監管整頓總結訊號

編輯：姚卓然

【開市追揸沽】通關落實恒指會否「見光死」？拆解阿里、內房利好消息

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