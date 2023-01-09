【濠賭股】澳門酒店業料農曆年假入住率可升至90%、重返2019年水平　濠賭股急升、金沙銀娛收升4%

▲ 【濠賭股】澳門酒店業料農曆年假入住率可升至90%、重返2019年水平 濠賭股急升、金沙美高梅彈6%

內地與港澳重新通關，澳門截至周日晚上9時，各口岸出入境人數約35.2萬人次，其中入境旅客約3.8萬人次。澳門酒店旅業商會會長張健中表示，澳門自放寬出入境政策後，訪澳旅客及商旅活動逐漸增加，據統計當地不同星級店，1月8日後酒店預訂率約70%至80%，當中以香港及內地旅客為主，亦有台灣、泰國、新加坡、馬來西亞等地的旅客，預期酒店業將迎來新階段。

1月8日後酒店預訂率約70%至80%

憧憬澳門旅遊業復甦，濠賭股續揚、金沙中國 （01928） 曾升6%，收市升3.7%，報28元；美高梅 （02282） 彈逾6%，收升3.1%，報10.5元；銀河娛樂 （00027） 升4.2%，收報53.2元；澳博 （00880） 升3.4%，收報4.84元。

雖然農曆新年酒店預訂的高峰，一般會在假期前5至7日才出現，但張健中估計，今年春節假期酒店入住率料升至90%，與2019年入住率相若。至於酒店房價，預期將取決於市場供需，現時客人穩步增加，價格未有大變動，僅及2019年平日的40%至50%，價格合理。

澳門春節假期呈現三大特點

他指，今年春節假期呈現三大特點：（1）散客量大；（2）親子遊及家庭客是主流；（3）呈小團體的精品深度遊。

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編輯：陳韻妍